Messi dio un show en el Monumental y dijo: “Me emociona más que nunca estar acá”

No había podido estar en la última doble fecha de las Eliminatorias, ante Chile (3-0) y Colombia (1-2), por la maldita lesión en su tobillo derecho que sufrió en medio de la final de la Copa América, que le hizo derramar varias lágrimas en el banco de suplentes. Por eso el partido de esta noche de Lionel Messi ante Bolivia en el Monumental tuvo un condimento especial: fue el primero como bicampeón continental en su país. Y su regreso no podía ser de otra manera: ¡convirtió tres goles y dio dos asistencias en el triunfazo por 6-0!

“Es muy lindo venir acá y sentir el cariño de la gente. La conexión con la gente es muy linda. Lo disfrutamos todos. Nos encanta jugar acá. Estamos felices por todo esto y por el triunfo también”, dijo tras el partido. Messi dejó en claro que siente que son los últimos partidos, aunque va paso a paso y no mira más allá. “No me puse ni fecha ni plazos, simplemente quiero disfrutar de todo esto. Me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente, porque pueden llegar a ser los últimos. Me queda el final de temporada. Hacer una pretemporada, que el año pasado no la tuve, porque tuvimos mucho viaje. Estaba con la cabeza pensando en la Copa América y me cuidé de más… A veces es peor. Quiero terminar bien el año y empezar a preparar el año que viene. Paso a paso, disfrutar del día a día”, agregó Messi.

“Hace tiempo que la selección viene jugando de esta manera. Tenemos mucha gente que juega muy bien. Jugando entre líneas con lo difícil que esto es. Se nos lesionó Carboni lamentablemente. Le mandamos todo el apoyo. Un abrazo muy grande de todo el plantel. Hoy debutó Nico (Paz) que tiene mucha calidad. Está con un entrenador amigo que lo hace crecer muchísimo. Ojalá sigan apareciendo jugadores de este tipo”, completó. “Me siento cómodo y disfruto dentro de la cancha. Mientras vea que me siento bien, puedo ayudar al equipo y rindiendo como pretendo, seguiremos disfrutando”, cerró.

Lo cierto es que el astro rosarino volvió a jugar en Argentina y brindó otro show: marcó tres goles y dio dos asistencias. Participó en cinco de los seis goles de la Albiceleste, quedó como el máximo goleador de las Eliminatorias (con 6) y se llevó la pelota a su casa. Punto final para otra noche especial en el Monumental, una nueva función del diez con la camiseta de la Selección Argentina.