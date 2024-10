Gago fue presentado en Boca y afirmó: “Quiero un equipo protagonista”

Habemus DT, Fernando Gago fue presentado en el Xeneize. Barrenó rumores, desmentidas y hasta el repudio de un Chivas de Guadalajara que poca gracia le hizo su salida mediante la ejecución de la cláusula de rescisión, pero llegó, finalmente llegó. Desde este lunes, formalmente podrá decirse que el Xeneize tiene nuevo entrenador, tras la salida de Diego Martínez, ya que Pintita firmó su contrato hasta el final del mandato de Juan Román Riquelme y se le presentó para comandar el entrenamiento vespertino.

El exmediocampista del Xeneize es el sexto DT en la era política del Torero, que sueña —al igual que todos los hinchas— con que sea el último y el más exitoso. A partir de este 14 de octubre, comenzará la hora de la verdad.

El excapitán Xeneize puso la firma y se transformó en el nuevo DT del Club de la Ribera, su cuarta experiencia en su carrera como entrenador y la tercera en Argentina. “Hoy me toca estar como entrenador del club en el que me crie. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para formar un equipo que compitan en todas las competencias que le toque jugar”.

Fiel a su estilo, Pintita explicó lo que busca de sus equipos y anticipó que nadie tiene el puesto asegurado pese a su trayectoria previa: “Ser un equipo protagonista, que sepa dónde quiere jugar, mucho peso ofensivo. Tener esa intensidad de querer tener siempre la pelota”.

“Hablé grupalmente, las individuales se irán dando en el día a día. El plan es igual, el que esté bien va a jugar. Independientemente del nombre, el que entrene al máximo va a jugar y así armaremos el equipo cada semana”, explicó.

También el DT dio su punto de vista sobre lo que fue su éxodo de Guadalajara, donde confirmó que recién el pasado martes 8 se comunicó por primera con el presidente Juan Román Riquelme. “Se habló durante tres o cuatro semanas, yo recibí la semana el martes pasado. Después le pasó el registro de llamada si no me creen. Tomé la decisión que creí mejor para mí desde lo deportivo y lo profesional, no fue muy difícil. Recibí la llamada el martes pasado”, comentó.

“Yo estoy confiado y sé que actué de manera correcta. Entiendo la opinión, pero considero que actué de buena manera, tenía una cláusula —que estaba por pedido del club— y la usé. Vuelvo a mi casa y estoy muy contento y emocionado”, remató Gago.