Un nuevo capítulo en la guerra por la AFA

La interna en el fútbol argentino está que arde y ayer sumó un nuevo capítulo. Después de un pedido de Talleres a la Inspección General de la Justicia para que se cancele la Asamblea del jueves donde se iba a confirmar la reelección de Claudio Tapia (aunque le queda un año de mandato), la IGJ falló a favor de la “T” por lo que el cónclave institucional no se llevará a cabo y esto tendrá grandes repercusiones para lo que viene. En primer lugar, se dilata el comienzo de un posible segundo mandato del Chiqui como así también no podrían dar lugar a las modificaciones del torneo de Primera.

Por lo tanto, habrá que ver cómo siguen los pasos judiciales de esta cuestión pero desde la Justicia y el Gobierno le marcan la cancha a Tapia. Vale recordar que hay una interna importante donde además desde el Estado nacional con Javier Milei a la cabeza tienen la intención de hacer grandes cambios en el fútbol argentino y sacar a los actuales comandantes de la casa madre del fútbol.

Mediante un comunicado, la Inspección afirmó que no permite que se lleve a cabo la Asamblea del jueves ya que lo que resolvió el organismo es que no la considera legal. Los clubes podrán reunirse cuando deseen, pero el adelantamiento de los comicios no tendrá efectos jurídicos aunque los dirigentes afirman que la Asamblea se llevaría a cabo igual el día de mañana. Asimismo, se designarán veedores que controlarán el proceso electoral de la AFA. Además, la Justicia prohibiría la anulación de los descensos (era un tema a tratarse mañana) aunque anular descensos es una norma interna de la Asociación. Esto debe ser avalado o rechazado por los clubes y la Justicia no puede meterse.

Además, si la Justicia lo hiciera, sería considerado una intervención del Gobierno en la AFA, lo cual constituye una falta ante la FIFA y puede desembocar en distintas sanciones como la descalificación de Argentina del próximo Mundial o de los equipos argentinos de los torneos de Conmebol. De esta manera, habrá que ver los pasos a seguir y cómo sigue todo en un fútbol argentino que está transitando momentos tensos.