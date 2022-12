Una vez más, la Selección Argentina jugará una final de la Copa del Mundo. Y gran parte de responsabilidad la tiene el cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni. Tras el encuentro, el entrenador oriundo de Pujato brindó una extensa

conferencia de prensa en la que habló de todos los temas. Sin vueltas, el DT puso a su número 10 en lo más alto: “Ya lo había dicho en su momento, Messi es el mejor jugador de la historia”, afirmó.

Consultado sobre el trámite del partido, el entrenador de la Albiceleste explicó: “Entendimos que el partido había que jugarlo así. El partido

se abrió con el penal. Festejamos, es muy emocionante haber clasificado a la final. Todavía queda un paso. Es un momento para ­disfrutar. Ahora, a pensar en lo que viene”.

Al momento de hablarle al pueblo argentino, Scaloni declaró a pura emoción: “Estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Todos actuarían de la manera que actúo yo. Cuando representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Lo de la gente también. Al final, va todo de la mano. En los momentos difíciles, cuando perdimos con Arabia, la gente estaba con nosotros. Agradecerles. Argentina está en el pedestal del fútbol”.

Rendido a los pies del “10”

“¿Si Messi es el más grande de la historia? A veces parece que porque somos argentinos lo decimos y pecamos un poco de egoísmo de argentino al decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda”, explicó Scaloni. Y luego, el hombre de Pujato agregó: “Yo lo vengo diciendo hace mucho y tengo el privilegio con mi cuerpo técnico y mis jugadores de poder entrenarlo, verlo y es emocionante. Es emocionante porque cada vez que lo ves te genera algo, les genera algo a sus compañeros, a la gente, y no solo a los argentinos. Entonces hay poco más que agregar de él. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca”.

El deseo de Modric para el capitán argentino

Luka Modric es uno de los mejores volantes del mundo y miles de hinchas argentinos, cuando fue reemplazado ya sobre el final con el partido 3-0 para la Albiceleste, lo aplaudieron con respeto. Luego, el jugador del Real Madrid saludó a todos los futbolistas rivales, especialmente a Ángel Di María, con quien compartió plantel. Y un rato después le deseó lo mejor al astro rosarino: “Ojalá que gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece”.

Por último, el “10” croata apuntó con munición gruesa contra el arbitraje del italiano Orsato: “No me gusta hablar de árbitros, pero este es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal. A pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina. El penal nos mató. Hay que recuperarse para el tercer puesto y ganar ese partido”.