Messi: "Pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años"

El crack argentino Lionel Messi, logró hoy su séptimo Balón de Oro, el premio otorgado por la revista France Football al mejor futbolista, en una temporada marcada por su salida histórica de Barcelona de España, pero especialmente por la anhelada conquista de la Copa América con la Argentina.

De esa manera, tras recibir el premio entregado por su gran amigo Luis Suárez, expresó unas emotivas palabras al obtener su séptimo Balón de Oro, esta vez en París, su nueva ciudad.

"La verdad que es increíble volver estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía llegar a pasar, y vuelvo a estar aquí. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada, ahora me toca estar en París y estoy muy feliz de estar aquí, muy ilusionado", comenzó el gran ganador de la noche.

"Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. Asi que no sé cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del fútbol, amo esto y espero seguir haciéndolo. Quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, del Paris y muy especialmente a mis compañeros y al cuerpo técnico de la Selección Argentina", agregó Messi en sus agradecimientos.

En ese sentido, enfatizó en la diferencia de este premio a comparación de los otros: "Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Este año fue todo lo contrario, pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó. Este premio es por lo que hicimos en la Copa América, así que quiero compartirlo con todos mis compañeros de Selección y agradecerles. Esto es parte de ellos, también".

A su vez, se refirió a su principal competidor en esta jornada, el polaco Robert Lewandowski, y afirmó: "Quiero decirle a Robert, que es un honor pelear con él. Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador y creo que France Football debería darte tú Balón de Oro,que te lo merecés, te lo ganaste el año pasado. Ojalá puedas tenerlo en tu casa. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que tenés que tener lo este trofeo en tu casa vos también".