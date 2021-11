Gorosito cambió y el equipo no encontró los caminos

Todo mal le salió a Gimnasia ayer en una lluviosa y olvidable tarde en el barrio de La Paternal. Peor aun a Gorosito. Pipo eligió cuidar y hoy, previo al derbi, lamenta tres puntos valiosos de cara al sueño de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Todo el medio fue un desconcierto, apenas el talento y el ímpetu de Lautaro Chávez no alcanzó. Matías Miranda y Pérez García nunca hicieron pie y poco tuvo que ver el clima que no acompañó, hace tiempo que los volantes no entran en sintonía con el equipo y el partido de ayer por la tarde también fue muestra de ello.

En el fondo, y pese a la goleada, la producción de Leonardo Morales fue correcta. El Yacaré se mostró firme, a diferencia del uruguayo Fratta que sintió y mucho el mal clima.

La cara del equipo cambió completamente con los ingresos de Alemán, Carbonero y Luis Miguel Rodríguez. El equipo empezó a tocar, distribuir y llegar con profundidad. Sin depender de una pelota parada.

Gorosito afirmó que por el haber cuidado futbolistas podrá contar con todos sus soldados de cara al clásico del domingo. El destino y el fútbol se encargarán de juzgar su decisión.