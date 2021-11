Pin y Pon hizo “pum” en la carrera central de ayer en el teatro del turf

Pin y Pon, mostrando que los aires del Bosque le sentaron a las mil maravillas, dejó en el camino a sus ocasionales rivales con absoluta facilidad para alzarse con el Especial San Benito (1.100 mts.). Le ganó por tres cuerpos a la también creída One More, que por dos largos se adelantó a Kali Mani, completándose así el podio. En tanto, la gran favorita My Golden Star lejos estuvo de ser “mi estrella dorada”, cerrando la marcha.

Este cotejo ocupó el octavo turno de la reunión desarrollada ayer en el teatro del turf del Barrio Hipódromo, en una tarde destemplada que arrancó con pista normal y terminó con pista húmeda a raíz de la tenue lluvia que se largó en las postrimerías de la reunión.

La ganadora, una descendiente de Señor Candy, abonó un dividendo de $3,40 por boleto y empleó un tiempo de 1m04s 37/100 para los 1.100 metros de una pista que lucía en buenas condiciones, con leve viento cruzado en la recta.

Ordenada la suelta, One More salió rápidamente de las gateras a justificar que no era “una más” y le sacó un cuerpo de ventaja a Pin y Pon, escalonándose luego La Vieja Chistera, My Golden Star, Vernix, Zenda Rock y Kali Mani. Descontados los primeros 400 metros One More corría con largo y medio de luz sobre Pin y Pon, quedando muy cerca La Vieja Chistera y Kali Mani, completando el lote Zenda Rock, la favorita y Vernix.

Trasladado el pleito al codo de la calle 41, la vanguardista controlaba a su rival y ya se vislumbraba que entre ellas estaría la definición de la carrera. Pisaron el derecho con ventaja para One More pero rápidamente Pin y Pon salió a buscarla. Enseguida igualó su línea y la superó para seguir viaje triunfal hacia el disco que lo cruzó con clara ventaja sobre la puntera que mantuvo el segundo sitial. Tercera arribó Kali Mani completando el podio de los vencedores.

De esta manera, la pupila de la entrenadora María Fernanda Álvarez redondeó el cuarto triunfo de una regular campaña.

