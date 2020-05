Mi idea siempre fue jugar en Tokio”

A raíz de la situación sanitaria que azota a diferentes partes del mundo, el Comité Olímpico Internacional decidió suspender los Juegos Olímpicos que se tenían que llevar a cabo este año y los postergó para el 2021. La idea es que los mismos se desarrollen del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año.



Luego de lograr la clasificación en el último Mundial de China, el seleccionado argentino de básquet deberá prepararse para la competencia.



Luis Scola, una de las figuras del conjunto albiceleste, confirmó que su idea es participar del torneo: “Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue”, afirmó el ala pivote, en el Podcast producido por Nicolás Laprovíttola y el periodista Germán Beder.