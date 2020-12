Mick Schumacher, campeón de la Fórmula 2 ¿Comienza una leyenda?

En la segunda carrera de Baréin, el piloto de Alfa Romeo Racing, terminó sin sumar puntos, aunque le alcanzó para se campeón debido a la diferencia que llevaba con Callum Illot, de 17 puntos, la cual finalmente quedó a 14.

Schumacher tuvo un par de errores y bloqueos que destrozaron sus neumáticos y le obligaron a pasar por boxes para acabar 18º durante la carrera.

"Suena bien, pero sabría mejor si hubiera hecho una buena carrera hoy. Aunque hicimos lo suficiente para ser campeones y se lo debo todo al equipo, es un grupo increíble", dijo Mick, "No sé ni qué pasó, sabía que el viento haría complicada la carrera, pero llegué a la Curva 4 y me pasé de frenada, esa es la única verdad. Comprometió mi carrera, intenté aguantar delante de Callum pero ya entendí que con esa rueda no podría acabar la carrera", sentenció.

Con tan solo 21 años, el hijo de Michael Schumacher, se consagró campeón del máximo título en categorías de ascenso. Cabe destacar que el piloto alemán ya firmó contrato con el equipo Haas, que tiene muy buena relación con Ferrari.