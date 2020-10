Moscardini dio positivo y no podrá debutar en el Top Race

Luego de demostrar su enorme potencial en el Súper TC2000 durante las últimas semanas, Nicolás Moscardini iba a debutar este fin de semana en otra de las categorías más importantes del país: TopRace, que se correrá en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero lamentablemente la Joya platense se perderá ese gran momento, ya que según informó vía redes sociales, dio positivo de Covid-19.

"Me hice el test por una cuestión de protocolo y me dio positivo, no tuve absolutamente ningún síntoma, recien hoy me encuentro un poco congestionado, pero estoy bien. Asi que por mi salud y la salud de todos no voy a estar presente y voy a cuidar al maximo para intentar volver lo antes posible y estar en los próximos compromisos que tengo con el automovilismo", luego de lo cual agradeció a quienes hicieron posible que esté en el Top Race.