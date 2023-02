NBA: ¡sorpresa en el mercado! Durant llega a los Suns

En la jornada de ayer un bombazo en las transacciones sacudieron al mundo de la NBA, cuando se dio a conocer que la era de Kevin Durant en Brooklyn Nets llegó a su fin para que el alero pase a formar parte de los Suns de Phoenix.

La franquicia de la Conferencia Oeste ha conformado un equipo plagado de estrellas para ir en búsqueda del anillo en la temporada 2023. Los Phoenix Suns enviaron a Cam Johnson, Mikal Bridges, Jae Crowder, cuatro primeras rondas de draft y compensaciones adicionales de draft a cambio del jugador de 34 años y 13 veces All-Star.

Además, los Suns también recibieron a T. J. Warren en el acuerdo, según informó una fuente a The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido oficializado.

Sin dudas, Kevin Durant es uno de los mejores jugadores de la NBA, ya que ante el paso del tiempo sigue jugando a nivel de élite, promediando 30 puntos por juego esta temporada. Hubo rumores que vincularon a Durant a los Suns durante el pasado verano, pero nada se concretó hasta previo al cierre del mercado de traspasos en la NBA. El astro se recupera de una dolencia en la rodilla. A su regreso, se sumará a un plantel de Phoenix que súbitamente podría ser uno de los mejores de la Conferencia Oeste.

El alero dos veces campeón de la NBA con Golden State se muda apenas días después que los Nets transfirieron a Kyrie Irving a Dallas, cerrando de golpe la era de las súper estrellas en Brooklyn. James Harden fue canjeado al filo del plazo de canjes durante la pasada temporada. Ahora son los Suns lo que han reunido una constelación de estrellas, con Durant sumándose a Devin Booker, Chris Paul y Deandre Ayton.

Por su parte, Irving tuvo una declaración que poco pasó desapercibida: “Estoy encantado con que salga de allí. No será la primera vez que compitamos como hermanos. Rezo por su felicidad y por su bienestar. Tuvimos muchas conversaciones a lo largo de este año sobre cómo pintaría nuestro futuro. Todavía había un cierto nivel de incertidumbre, pero solo nos preocupábamos de vernos a cada uno en un lugar en el que pudiéramos liderar estuviéramos o no juntos”.