Nicolás Cabrera: “Enfrentamos a uno de los mejores equipos del torneo y lo hicimos muy bien”

Gimnasia sacó pecho en el estadio Mario Alberto Kempes y consiguió un empate más que valioso ante Talleres, el futuro subcampeón de la Liga Profesional. Una vez finalizado el encuentro habló en conferencia de prensa Nicolás Cabrera, ayudante de campo de Sebastián Romero. El ex volante ofensivo dejó sus sensaciones sobre el vibrante 2 a 2.

“Enfrentamos a uno de los mejores equipos del torneo. Tuvimos nuestras armas, competimos bien acá. Lo hicimos muy bien, nos adaptamos a lo que pedía el partido. Terminó siendo muy bueno lo nuestro. Tuvimos muchas situaciones de gol. A lo largo del juego, lo fuimos a buscar siempre, estuvimos muy atentos en el retroceso porque ellos contragolpean bien. Hicimos un muy correcto partido, es un punto importante”, explicó Cabrera.

Consultado sobre la forma de marcar en las pelotas paradas, el ayudante de campo comentó: “Cuando te convierten dos veces de pelota parada, parece que estamos fallando en esa faceta. No es para volverse loco. Lo que vemos que es para mejorar, lo trabajamos a morir. Analizamos, trabajamos, queremos crecer. Los chicos están convencidos de marcar en zona la pelota parada, por ejemplo. De 125 córner, nos convirtieron cuatro veces. Para nada creo yo que sea algo para volvernos loco, sino que hay que mejorar”.

Sobre el proceso que encabezan con Chirola Romero y el resto del cuerpo técnico, Cabrera sentenció: “No dejamos de ser un equipo en crecimiento. Los jugadores tienen la competencia muy pareja. En lo grupal, todos están terminando un torneo donde fueron creciendo. A través de los errores, también. El mundo Gimnasia tiene que estar contento porque su trabajo en estos chicos es bueno. Esperamos que se siga viendo reflejado. Es todo muy parejo acá. Si ganás o perdés tres partidos seguidos, tu enfoque cambia. Por eso hay que mirar el partido a partido, e ir cumpliendo objetivos cortos. Estamos enfocados en hacer crecer al equipo”.

Por último, el ex volante ofensivo se refirió al mercado de pases: “Hasta que no termine el torneo no vamos a hablar de refuerzos. Si es necesario, vamos a incorporar. Hay alternativas para todos los puestos”.