“No quiero que digan más que somos un equipo sufrido, vamos a ganar”

Mediodía nublado en Abasto. Un cielo amenazante mantiene en vilo los planes de entrenamiento del cuerpo técnico Tripero. Ya pasaron 45 días desde que arrancó el ciclo de Néstor Gorosito en Gimnasia. Exactamente un mes y medio de trabajo, en donde el entrenador y sus ayudantes buscaron mejorar a los jugadores en la parte física, a ordenar al equipo en la parte táctica, y a empezar a conseguir mejores resultados. De a poco, todo se va soltando…

Por primera vez desde que asumió en el cargo, el entrenador de Gimnasia atendió de manera exclusiva a un medio de La Plata, y en un mano a mano exclusivo con El Clásico reflexionó sobre el momento del equipo y los objetivos a largo plazo en el club.

—¿En qué mejoró el equipo desde que lo tomaste?

—En el orden y en el funcionamiento. De a poco, a comparación del primer partido con Godoy Cruz, fuimos mejorando. Contra Sarmiento, a pesar de que perdimos, creo que fue uno de los mejores partidos. Ahora veo una mejoría porque nos están llegando muy poco. Nos generan muy pocas situaciones.

—¿Por qué lo bancaste tanto a Gerometta después del penal contra Sarmiento?

—Porque no creo que haya habido un error. Fue una circunstancia del juego. En esa posición tenemos a Morales o a un chico de inferiores para reemplazarlo. Entonces, pensar en reemplazarlo, hubiera significado cambiar a la defensa y tener que poner a un central más en el equipo. No creo que hayamos perdido por él.

—Fue una decisión fuerte sacarle la capitanía a Melluso, ¿ el tiempo te dio la razón?

—Lo que pasa es que (Alemán) es un jugador que contagia y encima juega en la mitad de la cancha. Los capitanes tienen que estar en ese sector del campo, cerca del árbitro.

—¿No evaluaste que Melluso se pudiera caer anímicamente cuando le sacaste la cinta?

—No debería. Es un chico. Normalmente, en todos los equipos, los capitanes son los jugadores con más trayectoria. Recuerdo que Gabriel Milito, de muy chico, fue capitán de Independiente. Pero no me acuerdo de otro. Es raro.

—¿Quién es el mejor proyecto de jugador que tiene Gimnasia hoy en día?

—Yo creo que Miranda, cuando juegue seis partidos seguidos bien, va a ser un jugador que cueste 15 millones de dólares.

—¿A Contín lo vas a reemplazar con Holgado de acá a fin de año?

—Holgado también viene de una lesión y desde que llegamos, con nosotros bajó cinco kilos. Él y Fratta bajaron cinco kilos. Es mucho para un jugador de Primera estar cinco kilos arriba. Esperemos que ahora también se ponga bien en la parte futbolística.

—Hace 45 días que llegaste al club, ¿hay algo que te llamó la atención más que otra cosa de Gimnasia?

—Yo muchas veces venía escuchando que Gimnasia estaba decidido a sufrir. Pero para noso­tros Gimnasia es un equipo grande. No queremos escuchar más que Gimnasia es un equipo sufrido. Gimnasia es igual que Estudiantes, es igual que Central, que Newell’s y que Atlético. Donde vayamos tenemos que salir a ganar. Necesitamos cambiarle la cabeza a los chicos: si viene Sarmiento o Newell’s, tenemos que estar convencidos que tenemos que salir a pasarlos por arriba. Tenemos que salir a ganar.

—¿Cuánto valor le das a la parte motivacional?

—Lo motivacional tiene sustento si además hay trabajo. De lo contrario pasás a ser un encantador de serpientes, que la levanta en el aire para luego guardarla. Nuestro objetivo es subir al equipo para entrar a una Copa Sudamericana.

—¿Les pediste a los dirigentes que se aseguren la continuidad de Carbonero a fin de año?

—No hablé, pero normalmente creo que el club hará un esfuerzo para que siga.

—Hace mucho que Gimnasia no puede ganar un clásico, ¿es lo mismo para vos que se juegue en el Bosque o en el Único?

—Es muy delicado ese tema y no quisiera proyectarme en el tiempo porque falta aún. Cuando llegue su momento hablaremos con los dirigentes y veremos qué es lo mejor.

—¿Quién es el mejor equipo argentino en la actualidad?

—River y Talleres están muy bien. Pero nosotros le jugamos de igual a igual a Vélez e Independiente, y el lunes prácticamente no nos crearon situaciones de gol.

—¿Cómo lo ves a Estudiantes?

—Vemos todos los partidos del fútbol argentino. Pero no me gusta hablar del archirrival, así como tampoco me gusta que los técnicos rivales hablen de mi equipo.