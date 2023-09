Novak Djokovic derrotó a Daniil Medvedev y conquistó el US Open para agrandar su leyenda

Luego del momento del impactante himno de los Estados Unidos, el telón se abrió en el US Open con la jerarquía intacta de Novak Djokovic, quien se impuso con autoridad en sets corridos y celebró su vigesimocuarto título de Grand Slam. Ante la atenta mirada de artistas locales, como el líder de The Poolice, Sting, Justin Timberlake, Leonardo Di Caprio, Nicole Kidman, la modelo Christie Brinkley, la figura del hockey sobre hielo Henrik Lundqvist, la celebridad de la TV internacional Martha Stewart y el comediante Jerry Seinfeld, Nole no dio tregua y se quedó con el primer parcial al imponer sus condiciones frente al ruso Daniil Medvedev con un rotundo 6-3.

Al serbio le alcanzaron 48 minutos para adjudicarse la primera manga y mantener el objetivo de sumar su cuarto Major en Arthur Ashe, tras los obtenidos en las ediciones de 2011, 2015 y 2016. La leyenda de Belgrado argumentó su superioridad en la efectividad de sus servicios, la simplicidad para cerrar los puntos largos y el oportunismo para capitalizar los errores no forzados de su rival.

En la reanudación del pleito, el ruso presentó una batalla mucho más dura. Mejoró el porcentaje con los aces, apeló a su potencia para contrarrestar las 23 ocasiones en las que Djokovic fue a la red y llevó el segundo set a una definición cargada de tensión y nerviosismo. No fue casual la reacción del serbio cuando reclamó pelotas al umpire sin argumentos. Su fastidio se reflejó contra las autoridades y la pista del Arthur Ashe del complejo Billie Jean King National Tennis Center. De todos modos, el singlista de Moscú no pudo cerrar el parcial y la leyenda balcánica respondió con autoridad.

Un espectáculo alucinante, dado que la mejora de Medvedev puso contra las cuerdas desde el aspecto técnico y mental a Nole. Las especulaciones se terminaron cuando Medvedev comenzó la tercera manga con una caída que expuso su malestar. Ni siquiera quiso aceptar la ayuda de su adversario para reponerse. Con un 6-3 indiscutido, Nole completó la gesta en tres horas y 17 minutos.

Además de sumar su cuarto US Open, el balcánico recuperará desde hoy el número uno del mundo (desplazando al español Alcaraz).