Papelón del Leeds: quedó eliminado con un equipo de tercera división

El hecho del miércoles en Inglaterra fue la eliminación del Leeds de la Copa de la Liga, en la primera ronda del torneo. Luego de igualar 1-1 ante el Hull City, cayó 9-8 por penales, ante un elenco que está en la tercera división del fútbol inglés. De esta manera, el "Loco" se despidió rápido del certamen doméstico.

Un encuentro en el que el Leeds no jugó bien, tras el buen encuentro que le realizó al Liverpool, último campeón de la Premier League. Estuvo todo el partido en desventaja y recién en la última del encuentro, logró empatar gracias a Ezdjan Alioski. Y en la definición por la pena máxima, se dio una serie pareja, pero terminó eliminado.

Tras el papelón, Marcelo Bielsa dio la cara y se hizo responsable de la derrota. "No fue un buen partido del equipo. Ni defendimos ni atacamos bien. Entre todos, no pudimos generar desequilibrio. Estoy triste por habernos quedado afuera, me hubiera gustado seguir en la competencia y me entristece que hayamos sido eliminados tan temprano".