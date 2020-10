Para Chilavert no hay dudas: Vélez es el sexto grande

El exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert destacó a Vélez Sarsfield, donde es ídolo, como "el sexto grande de Argentina" porque ganó "todos los torneos que hay en juego" y fijó así posición en la polémica con Huracán, club que se atribuye ese lugar en el fútbol argentino.

"Vélez es el sexto grande por méritos propios y porque ganó todos los torneos que estaban en juego. Por ejemplo, Vélez derrotó al mejor San Pablo de Telé Santana, al Milan de Silvio Berlusconi y Fabio Capello. Hoy en día ya no hay un equipo sudamericano que le pueda ganar a los de Europa", afirmó Chilavert en una entrevista con el exarquero Ubaldo Matildo Fillol en el ciclo #ElAbrazoDelAlma por su cuenta de Instagram (@Patofillol).

Chilavert, campeón sudamericano e intercontinental con Vélez en '94, y ganador de nueve títulos en el club de Liniers, consideró que "no hay debate" al comparar la grandeza de ambas instituciones.

La polémica entre Vélez y Huracán se reavivó en las últimas semanas cuando la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ubicó al "Fortín" junto a los cinco grandes como uno de los cabezas de serie del sorteo de la Copa LP 2020, en desmedro del "Globo".

Por otro lado, el exfutbolista criticó a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, porque es "rico con un salario de 44 mil dólares mensual", unos números que no "muchos jugadores de Boca o River perciben".

"Me encantaría ver equipos ricos en Sudamérica, como pasa en Europa. Además yo veo una gran discriminación a los arqueros sudamericanos y la realidad es que existe el fútbol acá y somos mejores que los arqueros europeos", reconoció.

Además, le pegó a Domínguez porque en su paso como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol "todo fue un fracaso".

A su vez, Chilavert opinó del presente del seleccionado de su país, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, que en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas igualó con Perú (2-2) y superó a Venezuela (1-0).

"Estamos con problemas muy serios porque con Gerardo Martino se trabajó bien en mayores, se hizo una excelente campaña para el Mundial del 2010 pero en Inferiores trabajaron muy mal. Martino cuando vio ese problema, renunció tras el subcampeonato de la Copa América 2011 en Argentina", describió.

Luego de un repaso por las diferentes etapas, Chilavert comentó que Berizzo propone "un ida y vuelta al estilo Marcelo Bielsa pero para eso se tiene que trabajar mucho más".

"No hay mucho tiempo de trabajo porque muchos jugadores vienen de afuera. Entonces no lo veo con mucho futuro, aunque espero equivocarme. Es un plantel muy corto, Berizzo no trabajó y debiera trabajar dos días a la semana en Paraguay con los jugadores locales, formar una selección alternativa", criticó.

Sin embargo, uno de los ídolos del fútbol paraguayo aclaró que "no" le interesa la dirección técnica aunque dejó la puerta abierta para ser manager con "control total" pero con "dirigentes transparentes" en algún momento de su vida.

Finalmente, y como reiteró en otras ocasiones, Chilavert destacó que Lionel Messi es "de otro planeta" y lo puso por encima de Alfredo Distéfano, Diego Maradona, a quienes colocó en el segundo y tercer lugar, respectivamente. La lista de los cinco mejores la completaron Pelé y Zinedine Zidane.