Para Zenda Bohemia kilos son medallas y las demolió desde el pique a la raya

Por GALOPÓN

Con carreras atractivas en el teatro del turf del Barrio Hipódromo, la gran figura de la tarde fue Zenda Bohemia, que en forma contundente se alzó con el compromiso más interesante de la reunión. Nos estamos refiriendo al Especial Haras Santa Inés.

(1.400 mts.), reservado para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras. Y la definición marcó una nueva demostración de sus bondades corredoras de la descendiente de Remote que derrotó en forma apabullante a All Storm, mientras que tercera finalizaba la plebiscitada Cool Berry.

Las ocho ratificadas se ubicaron en las gateras para dirimir fuerzas por los $473.000 de recompensa que le esperaban a la ganadora. El cierre de la jugada marcó a Cool Berry ($2,30) ungida favorita sobre la chance de Zenda Bohemia ($2,35). Trasladado el pleito a la pista, dicha elección fue inversamente proporcional, ya que Zenda Bohemia de bandera a bandera fue ama y señora, y en final más que desahogado se adelantó por 12 cuerpos a All Storm, mientras que tercera arribaba la favorita.

Así, la buena defensora del stud Don Lolo de Santa Rosa logró el noveno triunfo de una destacada campaña, ya que los logró en 17 participaciones, empleando el excelente registro de 1m22s 59/100 para los 1.400 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, Zenda Bohemia ni las dejó mover, recortando al frente su figura sobre All Storm, Cool Berry, My Golden Start, Mopsopia y el resto. Formalizada la carrera, rápidamente la conducida por el jóckey Pedro Diestra le sacaba un largo de luz a la favorita, quedando a medio cuerpo My Golden Star, delante de All Sotrm y Mopsopia.

Así, desandados los primeros 400 metros de competencia, Zenda Bohemia se afirmaba adelante con un cuerpo y medio sobre Cool Berry, que por el pescuezo frenaba a My Golden Star, quedando cerca por los palos All Storm y abierta Mopsopia.

De esa forma, descontaron la recta de enfrente y al zambullirse en la elipse de la calle 41, la vanguardista estiró a dos largos la ventaja sobre Cool Berry, corriendo cerca All Storm por los palos, y My Golden Star abierta. Luego el resto, en un segundo plano.

Dichas posiciones no variaron en toda la curva y ni bien entraron al derecho, Zenda Bohemia, riéndose de los 62 kilos que cargaba, con lujosa acción se fue despegando de sus rivales para finalmente cruzar el disco con 12 cuerpos de ventaja sobre All Storm, que a su vez por dos cuerpos y medio dejó tercera a Cool Berry.

La ganadora empleó los siguientes parciales: 24s 04/100 para los primeros 400 metros, 46s 84/100 para los 800 metros y 1.200 mts en 1m10s 64/100.