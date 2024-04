Pedro Cachín no pudo ante Rafael Nadal y se despidió del Masters 1000 de Madrid

Pedro Cachín (91°) no olvidará jamás la experiencia vivida ayer. Por el contexto, dado que la cancha Manolo Santana de la Caja Mágica del Masters 1000 de Madrid estaba repleta, pero también por el rival al que enfrentaba. De pelotear en 2015 en el Argentina Open a jugar contra Rafael Nadal (512°) en el patio de su casa. Y si bien el encuentro terminó con un amargo sabor de boca por la derrota por 6-1, 6-7 (5) y 6-3 en poco más de tres horas, el cordobés de Bell Ville se irá de la capital española con la certidumbre de haber recuperado su confianza y de haber podido medirse con uno de sus ídolos. Encima se retiró entre aplausos.

El Matador sigue escribiendo capítulos en su vida con el tenis. La leyenda de Mallorca, pese a estar al límite en lo físico y no saber hasta cuándo podrá seguir disfrutando de lo que más le gusta y lo que tan bien hace, parece inagotable. Hasta en los momentos más difíciles sale adelante. Y otra vez demostró que no hay algo que pueda detenerlo en polvo de ladrillo. Al menos, no parece que un rival fuera del Top 30 logre desestabilizarlo durante más de tres horas para torcer su brazo y a sus 37 años, está en octavos de final.

“Me cumpliste un sueño. Gracias. No sé si está en el protocolo, ¿pero puedo quedarme con una remera o algo tuyo?”. Le dijo el oriundo de Bell Ville a Rafa tras finalizar el partido. Fueron tres horas de un partidazo, en el que el tenista argentino disfrutó, peleó y estuvo a punto de bajar del póster a uno de sus grandes ídolos. Claro, realmente fue un anhelo para argentino, pero el animal competitivo español apuntó a lo que se viene.

En los octavos de final, al ex número 1 del mundo y mayor ganador de la historia de Roland Garros lo espera el checo Jiry Lehecka, 30 del ranking mundial. Dicho esto y en cuanto a la raqueta de nuestro país, más allá de la salida en la tercera ronda, Cachín seguirá su gira de otra manera: después de seis meses sin victorias, ganó dos partidos en la ciudad española y cortó una racha de 15 encuentros con derrotas.