La AFA le demoró los pagos y cambió la ruta para los hinchas de Estudiantes

Crónica de una aventura de otoño

El fin de mes y la pasión se entremezclan en los hinchas de Estudiantes.

El club está atravesando el peor momento de su relación con la AFA y de acuerdo a las decisiones colaterales que se tomaron en las últimas horas, los fanáticos terminaron pagando los platos rotos de este “divorcio” institucional entre el club y la casa madre del fútbol argentino.

Por un lado, se conoció que quedaba prohibida la utilización de la autopista La Plata – Buenos Aires para los colectivos que formaron parte de la caravana que anoche se juntó para salir desde distintos puntos de la región. Los mandaron por la ruta 6 para evitar encontrarse con otros platenses hinchas de Boca que sí podían usar la autopista para ir hacia la zona de Buenos Aires y luego empalmar con la avenida General Paz antes de usar la ruta 9 para ir primero a Rosario y de allí a Córdoba.

Todo al revés para los hinchas del Pincha, que deberán pasar por rigurosos controles en La Carlotta a partir del mediodía cuando lleguen a la provincia de Córdoba.

Según se supo, la ministra de Seguridad Patricia Bulrrich ordenó un riguroso operativo de requisa para los fanáticos del Pincha que decidieron formar parte de la caravana de colectivos, para la cual pagaron 50 mil pesos el pasaje.

Ayer, sin ir más lejos, los hinchas salieron desde 149 y 60 con la Agrupación Los Hornos es Pincha; desde Plaza Moreno con la Agrupación 16 de Octubre o desde otras Plazas como la Belgrano o la Plaza de Tolosa con otras agrupaciones que estarán presentes esta noche en el Kempes.

Pero además, se conoció que por disposición de la AFA ya no se habían podido vender entradas populares a no socios para este encuentro. Y por si fuera poco, se confirmó que la misma Asociación del Fútbol Argentino demoró 11 días la transferencia del dinero que la Conmebol le giró al club vía la confederación a la que está afiliado Estudiantes (AFA) como parte del premio por ganar el partido de la segunda fecha de la Zona C de la Copa Libertadores de América ante el The Strongets.

Por todo esto, desde el club asumen que existe una muy fuerte presión para generar un escenario desfavorable para Estudiantes, no solamente esta noche, sino también en todas las competencias de aquí en adelante en donde la AFA tenga algún tipo de injerencia ya sea en su organización o en su participación directa en el giro de dinero que ingresa al país por parte de la Conmebol.

Por último, con relación a la sanción que el club recibirá por los actos de racismo que tuvieron dos hinchas en el partido contra el Gremio, se confirmó que la Conmebol los dará a conocer antes del partido contra el Huachipato de Chile en La Plata. Sería exclusivamente económica y no aplicaría contra la reducción de capacidad del estadio albirrojo.