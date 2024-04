Estudiantes, el laboratorio de Domínguez y la chance del doble 9 en Córdoba

El Barba esconde sus cartas. Estudiantes de La Plata ulti­ma detalles antes de viajar a Córdoba para disputar la semifinal de la Copa de la Liga Profesional de mañana ante Boca Juniors, a las 20.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En esa línea, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Domínguez dispuso de un entrenamiento a puertas cerradas en el estadio Jorge Luis Hirschi con la intención de definir el equipo para el encuentro decisivo de mañana.

En la práctica matutina, el técnico albirrojo no pudo contar con Luciano Lollo ni Edwuin Cetré, quienes trabajaron de manera diferenciada debido a algunas molestias que arrastran de partidos previos. No obstante, ambos estarán en la nómina de concentrados y estarían a disposición para disputar, aunque sea, algunos minutos frente al Xeneize. Ante este escenario, Domínguez ensayó ayer con Guido Carrillo y Javier Correa como titulares. Una dupla que tuvo participación en algunos momentos de partido, pero que pocas veces iniciaron en el once titular. La chance de jugar juntos aparece producto de una molestia por un golpe que sufrió el delantero colombiano en el compromiso del fin de semana pasado frente a Barracas Central en los cuartos de final de la Copa de la liga. Sin embargo, Cetré jugó ante Gremio por Copa Libertadores y, siendo el de mañana un duelo clave en la vida del Pincha, podría ser arriesgado para comenzar el partido como titular.

En cuanto a Luciano Lollo, el defensor tuvo una molestia en el compromiso ante los brasileños y es duda para mañana. En caso de no llegar al 100% desde lo físico, lo más probable es que el entrenador decida incluir a Santiago Flores como titular. Al mismo tiempo, vale aclarar que Federico Fernández ya se encuentra recuperado de su lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda y ocuparía un lugar en el banco de los suplentes.

Por otro lado, la otra duda por despejar está en el mediocampo. Si bien Enzo Pérez, Santiago Ascacibar y Tiago Palacios tienen un pie y medio dentro del compromiso ante el Xeneize, el lugar restante se lo disputan José Sosa y Fernando Zuqui. De no mediar imponderables, y según pudo averiguar diario Hoy, sería el mendocino quien finalmente se quede con la titularidad para la semi en Córdoba. El resto sería con: Mansilla; Mancuso, Lollo o Flores, Zaid Romero, Bendetti; Ascacibar, Enzo Pérez, Zuqui y Palacios; Correa o Cetré y Carrillo.

Ascacibar sobre Boca: “Están jugando bien, pero nosotros también tenemos nuestras fortalezas”

Santiago Ascacibar habló en la previa a la semifinal con Boca del próximo martes en Córdoba y compartió sus sensaciones de lo que será un partido trascendental para el equipo de Eduardo Domínguez. “Cuando toque, tenemos que estar preparados. Si era domingo, lunes o martes, cualquier día. Es una semifinal y no se pierde el foco. Estamos preparados para jugar una semifinal, y más allá de lo físico, uno va a dar todo, nadie se guarda nada”, dijo el volante respecto a los idas y vueltas que hubo respecto a cuándo sería el partido, que será una especie de revancha de lo que sucedió hace poco.

Por otro lado, y más allá de la dura derrota que sufrió Boca por Copa Suda­mericana, en su visita a Fortaleza, Ascacibar aseguró que no se guían por esa actuación para preparar la semifinal: “Medimos lo que hizo Boca en el torneo local y a eso nos vamos a enfrentar. Hace poco jugamos y sabemos lo que proponen. Tienen jerarquía y últimamente están jugando bien, pero nosotros también tenemos nuestras fortalezas y es lo que queremos demostrar en los partidos”, afirmó.