San Carlos busca al reemplazante de Licht

Son horas de teléfono caliente para la Comisión Directiva de Villa San Carlos, ya que luego de la salida de Lucas Licht como director técnico del primer equipo, los dirigentes deben buscar un reemplazante para el Bochi, tratando de sacar al equipo adelante, ya que está metido en una posición comprometida en la tabla de posiciones.

Desgraciadamente, el ciclo del emblema de Gimnasia y Esgrima La Plata no daba para más en el Celeste. Consumada la derrota con el Deportivo Armenio en el estadio Gennacio Sálice, se llegó a siete encuentros sin ganar, con cinco derrotas y dos empates. El ciclo duró 13 compromisos, con ocho caídas, tres empates y solo dos triunfos, el último el 2 de marzo de este año ante Sacachispas, en un 3-0 en condición de local.

Según pudo conocer El Clásico, Licht había pegado el portazo hace varias fechas, pero la dirigencia le pidió que siga en el cargo, en una situación parecida a la que se había dado con Leandro Martini a fines del año pasado, cuando el equipo cerró el certamen con más de 10 partidos sin ganar.

Parece que en Berisso hay problemas con la brújula, ya que la CD no acierta con los directores técnicos. Con Martini, máximo ídolo de la institución, no se llegaron a los resultados deseados, sin poder clasificar al Reducido de la Primera B Metropolitana, al tiempo que ahora la primera experiencia del Bochi poniéndose el buzo de técnico lo hecho no fue nada satisfactorio.

Llegó la hora de acertar, ya que el Villero está último en la tabla de posiciones y en caso de volver a dar un paso en falso con el director técnico, seguramente el equipo tenga serio riesgo de perder la categoría.

Diario Hoy conoció la información de que hay dos apuntados como Miguel Ángel Restelli y Facundo Besada, hombres de la casa, aunque también hay dirigentes que creen que se le puede dar la oportunidad a algún jugador que se haya retirado hace poco, como puede ser el caso de Mauro Raverta. Todo está por verse, pero son horas decisivas, el próximo encuentro de San Carlos será el sábado que viene a las 15.30 con Comunicaciones.

Camba siguió de cerca la fecha de la Primera C

Cambaceres disfrutó este fin de semana una fecha libre, sin jugar, la número 15, ya que por la cantidad impar de elencos en la Primera C, siempre uno se queda con las ganas. El Rojo aprovechó para reponer el físico, aunque también siguió de cerca los resultados de la jornada.

Con 17 puntos, los de Ensenada están en la mitad de la tabla y vieron cómo el puntero Berazategui igualó sin goles este domingo frente a Central Ballester. Además, Atlas 3-3 Argentino de Rosario (próximo rival); Juventud Unida 2-1 Luján y Lugano 2-1 El Porvenir.