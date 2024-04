Merentiel está en la lista y será titular en el 11 ideal del Xeneize

Boca se entrenó ayer en horario matutino en el predio de Ezeiza con trabajos livianos y regenerativos para los jugadores que jugaron el jueves en Brasil, especialmente para el colombiano Frank Fabra, quien terminó con una molestia muscular, y Jabes Saralegui, que salió acalambrado por Pol Fernández. Por su parte, el delantero uruguayo Edinson Cavani, quien no viajó a tierras brasileñas para el duelo por Copa Suda­mericana y descansó tras el desgaste físico del Superclásico, está mucho mejor y la idea del cuerpo técnico es que llegue al 100 con Estudiantes.

En esa línea, y con Merentiel en la lista, el DT de Boca armó la nómina ideal. Porque están todos los jugadores que tenía en la cabeza. La única duda estaba planteada, claro, por lo que pasó con la Bestia ayer por la mañana, que no pudo terminar la práctica por una molestia en el tobillo. Pero en principio, sólo habría sido un susto. Por las dudas, Martínez también citó a Lucas Janson y a Norberto Briasco. Por lo general, alguno de los dos suele quedar afuera de la convocatoria (con River no estuvo el ex-Vélez y con Godoy Cruz, antes, no citó al armenio). Pero teniendo en cuenta la situación de Merentiel, el DT decidió tener cubierto el ataque.

Si están todos bien y no hay ningún imponderable, Martínez pondría el equipo ideal para la semi, con Cristian Medina por Saralegui con respecto al que venció 3-2 a River, gracias al doblete de Miguel Merentiel y el tanto de Cavani. El partido del martes es una “final” para Boca en el objetivo de ganar la Copa de la Liga y asegurar la clasificación a la próxima Libertadores.

De esta manera, el 11 para mañana sería con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.