Thiago Silva anunció que deja el Chelsea

Es oficial: el Chelsea de Mauricio Pochettino perderá a uno de sus jugadores históricos cuando finalice la temporada. La institución publicó a través de sus redes un video con las palabras del futbolista despidiéndose del club, donde está desde agosto del 2020, con más de 150 partidos jugados y tres títulos ganados.

“Ha sido un sueño vestir la camiseta del Chelsea”, declaró muy emocionado. “Las despedidas son para los que se van y no vuelven pero yo tengo la intención de volver algún día... es duro decir adiós en las circunstancias más normales, pero cuando hay un amor mutuo, es aún más duro”. El video se viralizó rápidamente y los simpatizantes no tardaron en comentar la publicación con elogios y palabras de agradecimiento dirigidas al ídolo. Que no es otro que el defensor central histórico brasileño Thiago Silva.

“Las despedidas son para los que se van y no regresan”, dijo Silva en un mensaje a los hinchas de Chelsea. “Tengo la intención de volver algún día”. “Produce mucho orgullo ser parte de la familia Chelsea, literalmente porque mis hijos juegan aquí”, señaló. “Ojalá ellos puedan continuar sus carreras en este laureado club en el que muchos desean jugar”. Sin lugar a dudas, es el fin de una era y el adiós a un gran futbolista.