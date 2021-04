Pergolini aseguró que se siente "frustrado" tras su corto paso como dirigente de Boca

Luego de la renuncia en el día de ayer, el ex dirigente de Boca, Mario Pergolini, se expresó mediante una conferencia de prensa y dijo que nunca estuvo demasiado en lo que tiene que ver la interna. "No vengo de la política de Boca, tuvimos la suerte de sumar a Román, quién sin duda era el que definía todo esto. Ellos son la fórmula, no soy el que haga la gran diferencia".

A su vez, agradeció tanto a Jorge Ameal y Riquelme, aunque destacó que notó que no podía llevar a cabo la visión que tenía y "que creo que el club va a terminar haciendo. Yo soy más ejecutivo y necesito serlo".

También apuntó contra la gestión comunicacional del club donde admitió que "un canal no es un canal, una cuenta de Twitter no es solo una cuenta, las marcas piden otras cosas. Si no podés llevar adelante lo que querés hacer, hay que correrse, no quedarte porque el lugar es bueno".

Respecto al feeling con los dirigentes, dijo que tuvo una charla "muy grata y grande, pasional", donde hay cosas en las que no coincidió y se vio muy limitado para ejercer su trabajo. "Uno se tiene qe correr y dejar que las cosas funcionen, sino sos el que frena todos los movimientos".

Sin dudas que una de las frases resonantes que dejó la conferencia fue el "No estoy enojado, estoy frustrado. Estoy triste de no poder lograrlo".

Sobre la revolución tecnológica que planteó el empresario, dijo: "yo creo que al final lo van a hacer y hay grandes planes. Esta comisión directiva lo va a hacer, tanto en el fútbol como con Jorge Ameal, que es lo mismo pero ahí se ven dos cabezas".

También llamativa fue la declaración sobre quiénes son los que manejan la comunicación de la Institución: "Me parece que la gente que tiene que hacer la comunicación, tiene que ser gente de Boca, mínimo hinchas de Boca. No una agencia, quizás darles instrucciones en algo global. Pero esa es mi visión y no puedo llevarla adelante".