Pol Fernández se va de Boca

Finalmente Pol Fernández no continuará en Boca y en el club están enfurecidos. El volante, decidió finalizar su préstamo en diciembre y seguir su carrera en el Celta de Vigo, que será dirigido por Eduardo Coudet. Ante esta su salida, que fue oficializada por el "Xeneize", el futbolista sería relegado pese a tener contrato vigente.

A través de un comunicado, Boca confirmó la partida del futbolista: "Boca Juniors informa en relación a Guillermo Fernández que, si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución. Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente. Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020".

Ante su negativa de continuar, pese a haber dado su palabra a principios de año, desde la dirigencia y el Consejo de Fútbol, quieren que el jugador sea colgado por Russo y no juegue más, ya que están enojado por su "traición". Según trascendió, este jueves Fernández y el DT tendrán una charla, pese a que en un principio, la intención del técnico es utilizarlo hasta que finalice su vinculo ¿Se irá en la cancha o por la puerta chica?