Primeras definiciones para la última fecha

El fútbol argentino se encuentra transitando días importantes porque se empiezan a definir los clasificados a la fase final de la Copa de la Liga, los clasificados a las copas internacionales del año que viene y quién descenderá junto a Arsenal. Por ese motivo y con muchos equipos implicados, especialmente en el descenso y en la clasificación de los cuatro de cada zona, ayer a la mañana se dio una reunión de Comité para hablar sobre estas diferentes cuestiones y se ratificó el reglamento del torneo donde estipula que si uno de los equipos pierde la categoría y está entre los clasificados a los playoffs, no podrá disputar la fase final.

A pesar de que esto no estaba establecido en primera instancia, durante el martes se cambió esto debido a que también hubo una modificación en la Conmebol donde finalmente a partir del 2024, un equipo descendido no puede jugar la Copa Libertadores, por lo que no podría pasar lo del 2019 cuando Tigre descendió pero después salió campeón de la Copa de la Liga y jugó el torneo internacional estando en la Primera Nacional. Sin embargo, si uno de los equipos necesita jugar el desempate para no descender, este se jugará primero y si se mantiene en la categoría podrá jugar los playoffs.

Esta modificación impacta puntualmente en dos equipos como Colón y Vélez. El Sabalero por ejemplo se ocupa cuarto en la Zona A y el Fortín está a tan solo un punto, sumado a que los dos equipos se enfrentan entre sí. Una victoria de los santafesinos lo dejaría automáticamente en la clasificación y también salvado del descenso, mientras que los de Liniers deberían esperar resultados negativos de Instituto, Banfield y Central.

Sin embargo, con una igualdad en el Amalfitani y también resultados negativos para los otros tres equipos, tranquilamente Colón podría jugar un desempate con Unión en el caso que gane o triangular/cuadrangular si se dan ciertos resultados de Gimnasia y Sarmiento.

Días y horarios a la espera

Resuelto este tema en cuanto al descenso y clasificación a los playoffs, también se habló en cómo se jugará la última fecha debido a qué día le tocará a los equipos vinculados a no descender y el otro día a aquellos que pelean por estar entre los primeros cuatro. Esto igualmente es un tema complejo ya que hay partidos como Platense-Sarmiento y Banfield-Gimnasia donde un equipo pelea por clasificar y el otro por no perder la categoría y jugaría antes o después que sus rivales.

Comunicado de la Liga contra las SAD

Después de esta reunión de Comité y tras la pronunciación de casi todos los equipos del fútbol argentino, la Liga Profesional sacó ayer un comunicado respecto a la postura contra las Sociedades Anónimas Deportivas que han sido propuestas por el candidato a presidente Javier Milei. Además, también defendió la postura del actual torneo, que había sido criticada por Mauricio Macri, vinculado a Milei y candidato a vicepresidente por Boca.

En un extenso texto, la Liga comenzó con lo siguiente: “Los clubes de Primera división del fútbol argentino renuevan su postura histórica de afianzar y sostener el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y rechazar de plano el formato de sociedades anónimas. A través de los 130 años de su existencia institucional, la Asociación del Fútbol Argentino fue fiel a los principios de sus fundadores y respetuosa de las normas establecidas para la administración de sus instituciones. Como en ningún otro lugar en el mundo, los clubes de fútbol no solo cumplen funciones de competitividad en ese deporte, sino que también fomentan y sostienen otras áreas educativas, sociales, culturales y deportivas de otras disciplinas”.

Además, agregó: “La organización y reestructuración de nuestras competencias ha posibilitado que actualmente tengamos torneos muy competitivos, en donde en las últimas fechas de la etapa regular de la Copa de la Liga, 21 equipos estén peleando por alguna de las tres instancias decisivas: evitar el descenso, clasificar a copas continentales y/o avanzar a los cuartos de final de la propia competencia”.

Por último, finalizó: “Por todos esos logros y características, los clubes de la LPF ratifican su posicionamiento histórico al formato que lo hizo grande a través de los tiempos: el de asociaciones civiles sin fines de lucro. El mismo que hizo un gigante del mundo al querido y admirado fútbol argentino”.