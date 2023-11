Atento Tripero: Sarmiento empató ante el Tomba y será parte de la pelea por el descenso

Como suele suceder en la recta final de cada temporada, los equipos juegan con la calculadora en la mano. Así también fue en Junín con el duelo entre Sarmiento y Godoy Cruz. Porque, con un triunfo, el local lograba el objetivo de quedarse en Primera; mientras que el equipo mendocino podría haber dado un paso decisivo para clasificarse a los playoffs de la Copa de la Liga como primero de la Zona B y meterse en la zona de grupos de la Libertadores 2024. Sin embargo, el empate 0 a 0 fue un resultado positivo para ambos, porque el Verde le sacó tres puntos a Unión y solo quedó expuesto a jugar un desempate por la permanencia si pierde contra Platense en la última fecha; mientras que el Tomba aseguró el boleto a la fase final del torneo y quedó a un punto del certamen continental.

Sarmiento siempre mostró ambición por la victoria salvo en el tramo final del partido, cuando tenía más por perder que por ganar. Sin embargo, la figura fue el Ruso Rodríguez porque el arquero de Godoy Cruz sacó sobre la línea del arco un derechazo de Paredes en el primer tiempo y un cabezazo de Kaprof en la segunda mitad.

El equipo de Oldrá dejó la sensación de haber especulado con la necesidad de Sarmiento para aprovechar el cambio de ritmo de López Muñoz y alguna combinación en velocidad del 10 con Salomón Rodríguez, como sucedió en la única jugada clara del Tomba, que fue bien tapada por el arquero Devecchi. Es más, esa pasividad del visitante impulsó a Sava a realizar tres cambios en el entretiempo para adelantar las líneas con Quiroz y ganar desequilibrio individual con Kaprof, aunque el envión del Verde se frenó minutos después de la salvada del Ruso frente al delantero formado en River, que volvió a ser observado, casualmente, por Marcelo Gallardo -estuvo en la cancha para ver a su hijo-.

Cinco equipos están en condiciones de perder la categoría y jugar la próxima temporada en la Primera Nacional. Unión es el más complicado, con 43 puntos, y por encima aparecen: Gimnasia y Colón con 45 puntos; y Sarmiento y Vélez con 46 puntos. La fecha 14 -aún sin días ni horarios confirmados- será para el infarto. Aguante corazón aguante.

Instituto y Barracas Central cerraron la fecha sin goles

Instituto se despidió de su gente hasta la próxima temporada, aunque no con el resultado que esperaba. La Gloria hizo méritos para ganar y tuvo varias chances, pero los palos se opusieron a esos intentos y el partido con Barracas Central terminó 0-0 en el Monumental de Alta Córdoba.

El elenco cordobés intentó hasta el final, pero no logró quebrar a la defensa del Guapo. Tercer partido en fila que no gana en casa el equipo de Davobe (dos empates) y tercero en el que no convirtió goles en su casa. El público albirrojo despidió con aplausos a sus jugadores. Con el objetivo de la permanencia alcanzado, la Gloria buscaba una victoria que le permitiera meterse en cuartos de final de la Copa de la Liga. Si bien matemáticamente aún tiene chances, los simpatizantes del elenco cordobés ya piensan en el 2024.