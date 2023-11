En Gimnasia tomaron nota sobre las declaraciones del Kily González

Unión cayó ante Belgrano y complicó su situación en la parte baja de la tabla anual. El entrenador Kily González habló después del partido y expresó su descontento con ciertos fallos arbitrales que perjudicaron al Tatengue. En el club platense no pasaron por alto las declaraciones del Kily, ya que hace tiempo no se pronuncian sobre el tema, tanto la dirigencia como el propio Leonardo Madelón.

“Que se dejen de hinchar las pelotas. No es llorar, es decir la verdad de lo que pasa. Todos se quejan, ¿yo no me voy a poder quejar? La segunda amarilla para Joaquín es increíble y a Claudio Corvalán le meten un planchazo tremendo y no pasó nada. Quizás hay algunos que están contentos porque Unión está como está. Me encanta este desafío, pongo la cabeza por mis jugadores, tenemos vida”, aseguró el entrenador rosarino.