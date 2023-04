Prisionero Plus hizo lucir al eterno Abel Giorgis

Por GALOPÓN

El teatro del turf del barrio Hipódromo, en típica tarde otoñal, ventosa y nublada, abrió sus puertas para ofrecer un programa de 13 carreras comunes. En el cotejo inicial, Premio El Gran Señor (1.100 mts.), no hubo sorpresas y Prisionero Plus ganó en buena faena del experimentado jinete Abel Giorgis. Este, haciendo lo que mejor hace, ni bien se abrieron las gateras lo puso adelante y se vino hasta el disco frenando con lo justo la carga de Super Boli, en tanto que Selvagen completó el podio.

El cotejo, reservado para todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado, tuvo en pista a los ocho ratificados y las pizarras marcaron el claro favoritismo de Prisionero Plus, que prometía un sport de $1,65 sobre las chances de Super Boli ($3,25) y Arte Urbano ($4,25). Trasladado el pleito a la pista, quedó en claro que la cátedra no se equivocó en su elección porque venció Prisionero Plus conducido con manos de seda por el jockey Abel Giorgis. Así, el pupilo de Nazario Cabilla salió de perdedor en el décimo quinto intento, empleando 1m08s 98/100 para los 1.100 metros sobre pista pesada.

En la suelta, Prisionero Plus salió limpito de los partidores ganándole en el pique a Super Boli, Tornado Spring, Selvagen, Dont Halloween, El Deponente, Sachem y Arte Urbano. De tal manera que formalizada la carrera el puntero corría con un cuerpo de luz sobre Super Boli, que por medio largo se adelantaba a Tornado Spring, escalonándose luego Sachem y Selvagen, en una línea, Dont Halloween, Arte Urbano y El Deponente.

Completaron la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, Super Boli acortó a medio cuerpo la ventaja que lo separaba del favorito, quedando en un segundo plano Tornado Spring y Selvagen.

Promediando la curva, aceleró Prisionero Plus y puso luz sobre su tenaz rival, quedando por detrás Selvagen y Arte Urbano. Al pisar la recta se agrandó Prisionero Plus sacándole largo y medio a Super Boli, mientras por media cancha corría tercero Selvagen. Faltando 200 metros Super Boli comenzó a acortar ventaja sobre el puntero, pero Giorgis le guardó el resto a su conducido para cruzar el disco con medio cuerpo de ventaja. En tanto que tercero, a tres largos, culminaba Selvagen.

El ganador se movió en 24s 32/100 los primeros 400 metros y 49s 84/100 para los 800.

A los 56 años sigue vigente

El experimentado jockey Abel Luján José Giorgis a los 56 años sigue corriendo, y ganando, como un pibe. Ayer se apiló sobre Prisionero Plus y lo llevó al triunfo en la forma que más le gusta correr, a la descubierta y graduando las energías del montado de turno como lo hizo ayer.

Después de la carrera dijo: “A pesar de los 56 años me siento muy bien físicamente, con mucha fuerza en piernas y brazos, como así también con buenos reflejos, por lo que voy a seguir corriendo hasta que me dé el cuero”. Abelito nació, y aún vive, en Lobos, y de las carreras cuadreras en los andariveles del interior saltó a los máximos, donde sigue cosechando triunfos.