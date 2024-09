“Queremos que Gimnasia compita y estamos compitiendo”

Marcelo Méndez habló en la habitual conferencia de prensa pospartido donde remarcó la importancia del triunfo, de cómo sufrió el equipo e hizo un balance de cómo se repuso Gimnasia en estas últimas fechas tras un receso que le costó mucho. Además también hizo mención al cierre del mercado de pases con las dos llegadas de Enzo Martínez y Augusto Max.

Respecto a lo que fue la victoria agónica, Méndez analizó: “Estoy con poca voz, fue un partido duro, contra un rival durísimo. Nos complicaron en el segundo tiempo. Fue parejo, se hizo cortado. Me quedo con todo lo que hizo el equipo. Ellos no tuvieron situaciones de riesgo. Todavía tenemos para mejorar pero venimos de hacer un desgaste muy grande. Hay jugadores que están con lo justo pero quieren estar”.

Siguiendo con lo que fue el trámite del duelo en el Carmelo Zerillo, el uruguayo amplió: “A veces van a jugar mejor que vos, pero sostenerse no es poco. Valoramos el arco en cero también. Nosotros estamos acostumbrados a manejar la pelota, hoy no la tuvimos y sufrimos. Pero estamos contentos. Me gusta que pese a sufrir, el equipo se sostiene y volvimos a ganar de local, que nos estaba costando”.

En cuanto al mercado de pases, las últimas llegadas y la competencia interna, el entrenador Tripero dijo: “Después del receso nos volvimos vulnerables. Ahora hay jugadores que volvieron a tener el nivel de las primeras fechas. Y en algunas posiciones, la competencia interna hace que todos suban. Con Max y Martínez cerramos un larguísimo período de pases. Tratamos de adaptarnos en todo momento”.

Por último, Méndez dejó unas palabras acerca del momento que está viviendo el Lobo con el regreso a las victorias y al buen nivel de juego: “La mayor virtud fue no cambiar cuando las cosas no salieron. Si en momentos adversos cambias, se hace difícil. Nosotros hacemos mucha autocrítica y trabajamos a full. No nos sobra nada. Si bajamos la guardia, nos va a ir mal. Hay que ser solidarios y trabajar siempre. El grupo tiene mucho esfuerzo y compromiso. Tenemos que recuperar jugadores e ir partido por partido. Queremos que Gimnasia compita y estamos compitiendo”.