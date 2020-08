“Quiero ser campeón del mundo, lo voy a intentar”

Sergio “Maravilla” Martínez es, acaso, el boxeador más carismático que ha dado el boxeo argentino después de muchos años.

Logró ser campeón del mundo el 12 de septiembre de 2012, pero casi dos años después perdió el título en su segunda defensa ante Miguel Cotto, el 8 de junio de 2014.

Ahora, con 45 años y habiendo vuelto al deporte de los puños tras seis años de inactividad, Martínez sorprendió de nuevo tanto arriba como abajo del cuadrilátero.

Tras haber consumado la victoria ante el español Miguel Fandiño, un rival lento e inexperto pero nueve años menor que Maravilla, el boxeador de Quilmes no se conformó con el triunfo en el séptimo asalto por nocaut y aseguró que quiere volver a conquistar la corona de los medianos.

Es un sueño que asoma difícil, pero no imposible, para un hombre que tiene la madurez como bandera y la misma sed de revancha que lo llevó a ganar el título ocho años atrás, cuando tenía 37 años.

“No me quedo con esto. Quiero ser campeón del mundo otra vez y lo voy a intentar. Me han dicho que si gano dos o tres peleas me darán la chance de pelear por el título contra Murata, y así va a ser”, enfatizó el “Rocky” de Sudamérica, que regresó pleno y con sed de conquista. ¿Aceptará Ryota Murata?