Racing: No está asegurada la continuidad de Juanfer Quintero

El pasado lunes, Juan Fernando Quintero le brindó una entrevista a DSports, donde dejó una incógnita acerca de su futuro. La salida de Fernando Gago, la inestabilidad en los resultados y el tema económico serían algunos de los condicionantes para que el futbolista colombiano no continúe en el club de Avellaneda en el 2024, pese a que llegó hace apenas tres meses.

"No sé si mi continuidad está asegurada porque yo no vivo de lo que viene sino de mi presente. Es extraño esta situación porque no se sabe quien va a venir, donde se especula todos los días un entrenador, al final son cosas que pasan en el fútbol porque uno es ajeno a eso. Es difícil que algo esté ajeno a ese aspecto porque se especulan muchas cosas", detalló el futbolista de 30 años.

Es que la renuncia de Gago, quien lo convenció para llegar a la Academia, le pegó muy duro al volante antioqueño: "Su salida fue muy dura. Fue la persona que me llamó, que me incitó a venir, y te encuentras con que al mes se va. Estoy muy triste, pero así es el fútbol". En relación a esto, se mostró disgustado con el trato de la gente hacia Pintita y hacia los jugadores: "Lo más importante es que nos respetemos como seres humanos", sentenció Juanfer.

En la entrevista comentó que a su entorno le llegan ofertas casi semanalmente. Además, su continuidad también dependerá de una mejora en su salario y de la continuidad que le ofrezca el cuerpo técnico, ya sea el de Grazzini y Videla o uno que arribe en un futuro cercano.