Rechazaron el pedido de River para jugar en el River Camp

A pocas horas del debut de River en la Copa de la Liga Profesional aún no hay consenso sobre donde se jugará el partido ante el Taladro.

El club estuvo preparando las instalaciones de River Camp en Ezeiza y realizó una inversión aproximada de 100.000 dólares para dejar el lugar a punto para disputar el partido.

Si bien desde la AFA dieron el visto bueno para que se jugara allí la Liga de Fútbol Profesional, al mando de Marcelo Tinelli, dijo que no.

En un comunicado emitido hace unos instantes explican que, dada la importancia del club, esperan que el escenario sea acorde a la magnitud del evento. Afirman que no es la imagen de producto que quieren dar a quienes compraron los derechos de transmisión nacionales e internacionales.

Desde River insisten que las instalaciones de River Camp están en orden y anticiparon que no están dispuestos a recibir un no como respuesta. La fecha se acerca y no parece haber una solución a la vista ¿donde deburá River en la copa?