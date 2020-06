Renovaciones y salidas

Tras el parate por el coronavirus, aún no se sabe que pasará con la definición del torneo de primera división femenino. De los tres equipos que compiten en la máxima división, sólo Gimnasia logró pasar a la fase final, mientras que Estudiantes y Villa San Carlos mantuvieron la categoría luego de la quita de descensos por parte de AFA. Ante este contexto, los clubes comienzan a definir continuidades y salidas, pensando en la reanudación.

Gimnasia

La primera decisión fuerte de la dirigencia fue no extender el vínculo con Mauro Córdoba, quien logró el ascenso con el equipo y además la clasificación a la fase decisiva de primera división. El 30 de junio dejará el cargo y será reemplazado por Celeste Ferrarini, actual entrenadora de la reserva. En lo que respecta a las futbolistas, el equipo se aseguró las renovaciones de Milagros Oliver, Lucía Guiñazú y Mercedes Carlini por 18 meses.

Estudiantes

La primera decisión fuerte de la dirigencia en la disciplina, fue no renovarle el contrato al entrenador Gustavo Pérez. Él había llegado en junio de 2019 en reemplazo de Pablo Pastor, pero no pudo lograr el objetivo de meterse en la fase final del torneo. El 30 de junio, dejará de ser el DT. La ayudante de campo del equipo, Elizabeth Aramayo o el ex entrenador, Pablo Pastor, son los nombres que suenan para reemplazar a Pérez.

Villa San Carlos

Una buena y una mala noticia se confirmaron en las últimas horas con respecto a la disciplina del club. La buena es que el actual entrenador, Juan Cruz Vitale, renovó su vínculo con el club hasta diciembre de 2021. Y la mala, fue la salida de Alma Tulez, una de las revelaciones del conjunto de Berisso. La jugadora seguirá su carrera en UAI Urquiza.