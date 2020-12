Reunión cumbre por el futuro del arco de Estudiantes: Verón, Alayes y Andújar

La charla que se debían hace tiempo. Según pudo saber El Clásico de diario Hoy, en los próximos días habrá una reunión entre el máximo mandatario del club, Juan Sebastián Verón, el secretario técnico, Agustín Alayes, y el arquero y capitán del equipo, Mariano Andújar.



Tal y como viene informando este multimedio, la salida del arquero de 37 años parece ser cosa juzgada. Andújar pidió irse en octubre de este año, luego de que llegará una oferta irrechazable para el guardameta del Elche de España, pero la dirigencia Pincharrata se lo negó y no le quedó otra alternativa que quedarse en el club. “Creí que no iba a tener problemas, pero el club se negó. No voy a hacer más polémicas porque quedan ocho meses de contrato y hay que convivir”, expresó el exarquero de la Selección Argentina sorprendido por la decisión de Estudiantes.



La frustrada salida al Elche hizo crecer la grieta que existe dentro de la relación entre el presidente, el mánager del club y Andújar. Hace tiempo que no son amigos. Tal es así, que en medio de las negociaciones con el equipo español, el arquero intentó comunicarse con Verón y esté no le atendió el teléfono.



Ahora, habrá un cónclave entre estos tres protagonistas para definir cómo continúa el futuro del arco de Estudiantes. Andújar recibió una oferta del Olimpia de Paraguay que sedujo desde lo económico y desde el país guaraní ya lo dan por hecho. Sin embargo, entre los clubes aún no hay acuerdo y prefieren ser más cautos.



Cabe recordar que el golero del Pincha todavía tiene contrato hasta junio de 2021, pero a partir de enero podrá empezar a negociar con cualquier institución e irse libre a mitad del año que viene. Por dicha razón, los dirigentes del León buscarán sacar un rédito económico y hacer las paces. Al mismo tiempo, informaron desde Estudiantes que no está descartada una posible renovación y que Andújar pueda retirarse en el Albirrojo.



Sin embargo, los caminos del club y del jugador parecen ir en direcciones diferentes.