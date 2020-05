Rojo no seguiría, ¿Basanta vuelve?

Los días pasan y el 30 de junio se acerca. Un mes resta para que el préstamo de Marcos Rojo finalice en Estudiantes y el defensor deberá volver al Manchester United ya que el club inglés no quiere cederlo nuevamente si no es con cargo.

Las esperanzas se van apagando, tanto es así que el técnico Pincha, Leandro Desábato, confesó en diálogo con A Puro Fútbol que probablemente Rojo no continúe siendo parte de la institución de calle 53. “Es probable que Marcos se vaya. Él quiere continuar, pero es difícil negociar con el Manchester”, expresó el DT.

Ante esta situación, tras tantas idas y venidas con respecto al tema Rojo-Red Devils, se abre una ventana para el posible regreso de José María Basanta a Estudiantes de La Plata, club que lo vio nacer.

El defensor, mundialista en Brasil 2014, tuvo una larga carrera en el fútbol mexicano y en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus anunció su alejamiento del Rayados de Monterrey y dejó la puerta abierta a un posible regreso en Estudiantes. Sin embargo, Basanta tampoco descartó el retiro.

"Cuando arrancamos el semestre la idea era terminarlo y regresar a Argentina para decidir si seguía o no, si el físico me daba para seguir. Y la decisión está tomada en cuanto a regresar a Argentina, pero en cuanto a jugar, todavía no lo sé.

Veremos cuándo arranca el torneo, cómo sigue, si sigue la competencia después de julio. Todo depende de eso”, aseguró.

Por último el defensor agregó: “Una vez que esté allá veré y decidiré si seguiré jugando. Veré. Si está la oportunidad de Estudiantes para jugar bienvenido sea, porque arranqué en ese club y con Seba (Verón) tengo una buena relación”.

Según confiaron a este diario altas fuentes de la CD del Pincha, aún no hubo charlas formales con Basanta; no obstante, las puertas del club están abiertas.