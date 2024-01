Sábado de descanso para Gimnasia y continúa la novela por Domínguez

Cada vez falta menos para la vuelta del fútbol argentino. Dicho esto, la Copa Liga Profesional dará inicio en la jornada del jueves próximo y los equipos que pondrán el puntapié inicial en este primer torneo del año serán Instituto de Córdoba, Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, Tigre, Sarmiento, Central Córdoba y Newell’s. Pero el Lobo recién tendrá su estreno el viernes, cuando de visitante y en el Mario Alberto Kempes, se medirá frente a Talleres. Con ese club justamente es con el que tiene en disputa a Benjamín Domínguez.

En este sentido y si bien hoy volverá a los entrenamientos pensando en el combinado cordobés, lo cierto es que está todo muy de ida y vuelta por la continuidad del futbolista. Por ahora, las negociaciones están paradas hasta que Talleres se decida si oferta o no, pero según trascendió en las últimas horas, desde Córdoba la oferta que tienen pensada es de 3.800.000 dólares limpios por el 80% del pase del joven jugador.

En la últimas horas, el presidente de la entidad tripera, Mariano Cowen, se refirió a la situación. En diálogo con TyC Sports confirmó que no se avanzó en la negociación con el club cordobés y planteó la incertidumbre que se plantea en la relación con el jugador que hasta el momento lleva disputados 59 partidos en el club.

“No avanzamos con Talleres por Benja y no tenemos necesidad de venderlo, él quiere jugar”, arrancó diciendo el dirigente y completó: “Hace meses que le ofrecimos la renovación pero no responde”. Igualemnte, aclaró que el representante del jugador le dijo que la idea es que Domínguez no se vaya libre. El representante de Domínguez, Pablo Sabbag, arribó a Argentina en las últimas horas y todo indica que podría haber novedades sobre esto durante los inicios de esta semana, algo que también podría ser clave.

Más allá de las especulaciones, la negociación con los cordobeses no está totalmente cerrada aunque sí más complicada. La cuenta regresiva empieza a correr la semana que viene y allí se tomarán las decisiones.

¿Se cierra el mercado del Lobo?

Si bien con todo esto y a la espera de lo que pase Gimnasia está prácticamente retirado del mercado de pases, no hay que descartar la llegada de un defensor más. Federico Milo es una de las opciones evaluadas para el lateral izquierdo. Jugó en Arsenal, Unión, Aldosivi y podría llegar libre tras su paso por Sport Boys.