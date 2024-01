Jugando entre amigos en una noche de verano

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue el principal testigo del reencuentro en una cancha de fútbol de Lionel Messi y Luis Suárez, viejos conocidos del Barcelona y futura columna vertebral del ataque del Inter de Miami. Precisamente este equipo jugó el primer partido amistoso de preparación del año 2024 en el país “más seguro” de Latinoamérica, en el inicio de una serie de encuentros claves para llegar de la mejor forma a nueva temporada de MLS.

Messi, que se ausentó de la entrega del premio The Best esta semana para no perderse ningún entrenamiento con el Inter de Miami, fue una de las principales figuras de equipo mientras estuvo en cancha ayer ante El Salvador.

El equipo estadounidense fue protagonista durante los primeros 45 minutos, y si bien se trató de un encuentro amistoso de preparación, el capitán de la Selección tuvo la situación más clara del primer tiempo forzando una definición entrando a toda marcha por el centro del área cuando se estaba ter minando el primer tiempo.

Messi, además, fue el principal factor convocante para la organización de este encuentro y fue saludado personalmente por el “Mágico González”, exfutbolista considerado por muchos hasta mejor que Maradona.

Asimismo, el capitán del seleccionado argentino también fue agasajado por el presidente de El Salvador en el vestuario del equipo visitante y en la cancha fue reemplazado en el entretiempo de común acuerdo con el entrenador.

Si bien ayer no se generaron grandes jugadas asociadas con Luis Suárez, se espera que la dupla aparezca como en algún momento brilló en el Barcelona, en el equipo que llegó a ganar la Liga de Campeones del 2015 junto a Neymar.

El partido, después de todo, terminó 0 a 0 y para el Inter se vienen muchos más amistosos antes de que se inicie la MLS en el país del Norte del continente americano.