Sabella y un discurso conmovedor tras la final de 2014: "Me duele en el alma no haber traído la copa"

Un nueva triste noticia, golpea al ambiente del fútbol, por la muerte de Alejandro Sabella. Sin dudas, "Pachorra" fue un maestro del fútbol y fue el último DT que se llevó a la Selección Argentina a una final del mundo. Tras el subcampeonato en la Copa del Mundo de Brasil 2014, brindó un discurso conmovedor.

"Sino es la bandera, porque estamos hablando de fútbol, es la camiseta. Y sino es la camiseta de la Selección, es el grupo de los jugadores. Y sino es el grupo, los habitantes del suelo de nuestra patria. Que respiran fútbol las 24 horas del día. Nosotros somos representantes de sueños e ilusiones", destacó Sabella en su discurso.

Y agregó: "No nos podemos olvidar nunca de la gente. Y tenemos que prestigiarlo en cada una de nuestras actitud. Tenemos que dejar sentado el orgullo, la dignidad y el ser argentino. Nunca en ningún partido, gira, hotel, jamás hubo un escándalo y un mal comportamiento", remarcó sobre lo que fue la notable participación de Argentina en 2014.

Y cerró entre lágrimas: "Queríamos dejar bien sentado el orgullo de lo que éramos los argentinos. Si podíamos ganar, mejor, porque sabíamos que ganar es casi fundamental. Pero esto que pasa hoy acá, demuestra que ganar no es lo único. Debemos ser ante todo dignos, como le dije a los muchachos. `Seamos dignos con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria y en la derrota´. Me duele en el alma no haber traído la copa, pero el haber salido segundo, me reconforta el alma".

