Scaloni sin cassette: del recuerdo del Profe Córdoba a la frase “no convocaría a jugadores que no estén al 100%”

A 16 días del inicio de la Copa del Mundo en Catar y a pocos días de emprender el viaje hacia los Emiratos Arabes Unidos para afrontar el último amistoso previo a la cita mundialista, Lionel Scaloni dio detalles de la actualidad de la Selección argentina, que buscará su tercera estrella mundial en el país del Golfo. Además, por si esto fuera poco, el técnico albiceleste recordó aquel equipo que integraba en el Estudiantes dirigido por Daniel Córdoba. Ese “Estudiantes era inigualable, el del Profe Córdoba”, empezó el DT. Por otro lado, Scaloni reconoció que a la cita internacional no convocará a jugadores que no estén al 100% en el aspecto físico. “Llevaremos 8 o 9 defensores, pero tenemos que esperar para ver cómo vienen evolucionando los chicos. De los 26 de la lista tengo a 29 o 30. Eso es lo más difícil”, reconoció. Y argumentó: “Quiero que todos los jugadores lleguen sanos. La idea es que no llegue ninguno tocado y que estén todos disponibles para el primer partido”.

Pese a estar enfocado en el Mundial Catar 2022 y a seguir desde el predio de Ezeiza la actualidad de cada futbolista de la Selección argentina antes del viaje del próximo domingo, Scaloni recordó al Pincha. “Ese Estudiantes era inigualable, el del Profe Córdoba”, expresó diciendo ante la consulta sobre si practicaban los festejos de los goles. Y luego siguió: “Yo llegaba de Newell’s y no podía creer con lo que me encontraba. Estudiantes tiene algo que te transmite que es difícil de encontrar en otro club. Una mística, una manera de ser. La verdad que la pasé muy bien. Adoro al club y a su gente”. No obstante, al recordar su paso por Estudiantes, en aquel equipo que dirigía el Profe Córdoba, Lionel Scaloni destacó: “A nosotros nos marcó, nos marcó esa historia. Martín (Palermo) era el más grande, era más serio (risas)”. Y agregó: “Era todo mucho más relejado que ahora, íbamos a las concentraciones con nuestra ropa, era todo más tranquilo y divertido. Con el Profe íbamos de pretemporada en un micro escolar, todos cantando, saltando”.

El DT y la posible ausencia de Lo Celso: “es irreemplazable”

Lionel Scaloni no ocultó el problema que significaría para la Selección Argentina perder a Giovani Lo Celso para el Mundial de Catar, a menos de tres semanas para el debut de la Albiceleste ante Arabia Saudita. El entrenador fue claro al marcar que el futbolista del Villarreal “no tiene reemplazante” desde el aspecto futbolístico.

Una de las posibles bajas será la de Giovani Lo Celso, quien sufrió una dura lesión en el Villarreal y su recuperación le demandará más de lo imaginado. “Con Gio estuve hablando, pero tendremos que evaluar los nuevos estudios. Hay reemplazantes con otras condiciones, no con sus características. Serán partidos cada tres días. A nivel futbolístico no tiene reemplazante, pero sí a nivel numérico”, subrayó. Una situación distinta es la de Paulo Dybala, quien “está en la fase final de su recuperación”. “Tal vez pueda llegar a jugar el último partido en Emiratos”, reconoció el DT, en referencia al amistoso previo que jugará el combinado nacional antes del inicio del torneo.

En la extensa y entretenida entrevista, el técnico reconoció que le incomodan las ovaciones que recibe del público. “Desde la época de La Coruña que no sentía algo así. Allá sí que me quieren, pero pasaron muchos años. Me pone muy incómodo, porque fue todo mérito de los jugadores. Igualmente, disfruto mucho la química que se formó con la gente, que es clave para que las cosas vayan bien”, continuó.