Se calienta la previa y se adelantó el horario de inicio

Luego de algunas medidas tomadas por la Aprevide para que sea un clásico en paz y sin disturbios, como así también sin movilizaciones masivas a causa de la pandemia que azota a la ciudad, en la calle 28 entre 62 y 63 un móvil perteneciente a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte tenía en su parte trasera una botella de gaseosa con nafta en su interior y una mecha. Se iniciaron actuaciones de oficio ante el suceso, mientras que el móvil policial no presentó daños y se llamó a la Policía Científica.



Desde la agencia afirman que esto se debe a las medidas impuestas para el clásico, como es la utilización de 200 policías para los alrededores del estadio como así también en puntos claves de la ciudad o de los equipos (sedes de ambos clubes, estadio de Gimnasia y el centro de La Plata) para evitar disturbios o daños y así tener un derbi de la ciudad sin violencia. Hasta el momento, no han identificado a los actores de dicho hecho delictivo ni tampoco a qué hinchada pertenecen, aunque esperan dar con ellos para prevenir algún suceso mayor entre hoy y mañana.



Esto decía a diario Hoy Gustavo Gómez, el nuevo titular de la Aprevide: “Al operativo del partido vamos a tener abocados a 200 policías exclusivamente. Es un número enorme para un clásico que se va a disputar sin hinchas. Sin embargo, hay que destacar que Estudiantes ha hecho un esfuerzo enorme para pagar una cantidad de efectivos policiales de servicio adicional. A su vez, la estación departamental de Policía de La Plata va a poner alrededor de 50 oficiales de servicio ordinario. Además, habrá efectivos en distintos puntos claves de la ciudad, como por ejemplo en las sedes de ambas instituciones”.



También, a raíz de las restricciones impuestas por el Gobierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires y un pedido explícito del Ministerio de Seguridad, la AFA decidió cambiar varios horarios de los partidos que se iban a disputar en la Provincia en esta fecha 10, y por eso mismo el clásico se adelantó media hora de lo programado. Finalmente, el horario del pitido inicial será a las 15:45 y no a las 16:15 como se había establecido la semana pasada, por lo que el partido terminará mucho antes de las 20, horario límite para la circulación de la gente en las calles.



Por último, Gimnasia está a la espera de confirmar su concentración en un hotel de la ciudad que también tendrá custodia para luego ir en micros hacia 1 y 57 con el fin de evitar posibles daños a los vehículos particulares de cada jugador.