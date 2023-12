¿Se desarma el Estudiantes campeón?

Mientras los planteles descansan y disfrutan de las vacaciones, la mayoría de los 28 equipos de la Liga Profesional rearman sus planteles para el 2024 con un mercado de pases que empieza a moverse.

Estudiantes de La Plata, uno de los flamantes campeones del 2023, es uno de los clubes que ya licenció al plantel profesional hasta principios de enero del 2024, fecha en la cual retomará el trabajo y marcará el inicio de la pretemporada. No obstante, mientras los futbolistas están de vacaciones después de una temporada larga con varias competencias, los dirigentes son los que trabajan en el mercado. Renovaciones, regreso de jugadores cedidos a préstamos, negociaciones por ventas y la búsqueda de refuerzos.

Para el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez, quien en las próximas semanas renovará su vínculo con el club por un año más, la prioridad es mantener la mayor cantidad de jugadores que tiene su plantel campeón. Sin embargo, hay varios que ya tienen ofertas importantes arriba de la mesa y hasta promesa de venta por parte de los directivos del Pincha.

El primer caso es el de Leonardo Godoy, una de las figuras de Estudiantes que está en un gran nivel y es seguido de cerca por varios clubes argentinos y del exterior. Ya hubo una oferta concreta por el ex Talleres de Córdoba, y desde la comisión presidida por Martín Gorostegui le dieron el aval para que salga en este mercado de pases. Anteriormente, el lateral derecho tuvo la posibilidad de salir al fútbol de Turquía. El Beşiktaş realizó un ofrecimiento a mitad de año para quedarse con la mitad de la ficha del futbolista y, si bien el Pincha no lo vendió, le dio una prioridad de compra. Otro de los que se sumó al interés del club turco fue nada más y nada menos que River Plate. El Millonario de Martín Demichelis busca reforzar el puesto de marcador de punta derecho e intentará sumar a Godoy. No obstante, lo cierto es que otro grande de Sudamérica se adelantó y ya hizo una oferta. Se trata de Sao Paulo, quien envió un ofrecimiento de dos millones de dólares por el 100% de la ficha del defensor. Desde Estudiantes todavía no respondieron, aunque claro está que las alarmas se encendieron en el Millonario. Y en el mientras tanto, desde el club de Núñez tampoco hicieron una propuesta formal todavía.

Otro de los jugadores que podría salir es Benjamín Rollheiser, que es buscado por varios clubes de Brasil y del viejo continente. De llegar una oferta formal, lo más probable es que una de las figuras del pincha campeón, también se vaya. En esa misma línea, Jorge Rodríguez es uno más que podría salir en este mercado junto a Santiago Núñez, que es pretendido por el Palmeiras de Brasil. En tanto, por los arribos aún el mercado no se activó, aunque podrá darse el retorno de Matías Pellegrini, quien quedó libre del New York City de la MLS.