¡Se pudrió todo!

El mediocampista croata Iván Rakitic, uno de los "transferibles" de Barcelona, se tiró a una pileta para celebrar el título de Sevilla en la Liga de Europa y recibió críticas de los hinchas y de los medios catalanes.

Rakitic fue entrevistado en directo en Sevilla FC TV tras la consagración de su exclub al vencer a Inter de Milán por 3 a 2 en la ciudad alemana de Colonia e inmediatamente se arrojó a la pileta con pantalones y remera.

En consecuencia, el medio catalán Sport tituló: "La celebración de Rakitic del título del Sevilla que tendrá consecuencias" con el video y la información del posible retorno del croata, a cambio de 10 millones de euros.

Otro de los sitios, como Mundo Deportivo aseguró que hay "malestar" por su "eufórica celebración" y que con su contrato cerca del vencimiento -30 de junio de 2021-, sumado al 8-2 en contra en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante Bayern Múnich, podría "haberse contenido de semejante festejo".

Asimismo, los fanáticos "blaugranas" mostraron su enojo con Rakitic en las redes sociales, proporcionándole insultos y críticas por "no dar la cara" luego de la eliminación en la que no participó y una temporada para el olvido en la que cedió el terreno en el once inicial.

Rakitic llegó en el 2014 a Barcelona y completó su sexto año sin demasiada continuidad luego de la salida del entrenador Ernesto Valverde, en enero pasado. De hecho, durante el ciclo de Enrique Seitén, ahora también exDT de los catalanes, apenas jugó 31 partidos -15 como titular- e hizo sólo un gol, su peor marca en su etapa en Barcelona.