Se realizó la segunda edición del campeonato de calistenia

Se llevó a cabo este domingo pasado en el Polideportivo de Parque Chacabuco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la segunda edición del campeonato de calistenia, con una gran concurrencia de varias provincias de nuestro país, organizado por la Fundación Calistenia Argentina, presida por Leandro Drago.

El campeonato contó con la participación del Paraatleta con discapacidad Rafael Peseros, que obtuvo una excelente performance, representante de Entrenamiento Positivo y FitRoma de Malvinas argentinas.

La calistenia es una disciplina que se viene desarrollando con mucho crecimiento en nuestro país, (Profesor. Rodrigo Rognoni - Centro de Desarrollo Paralimpico de Malvinas argentinas)

El entrenamiento de calistenia va a exigir desarrollar una serie de cualidades que harán que los atributos de nuestro cuerpo evolucionen mucho más que en otros deportes o métodos de entrenamiento.

Al igual que la gimnasia deportiva, la Calistenia tiene en cuenta principalmente la flexibilidad y el rango de movimiento de todas las partes de nuestro cuerpo, básicamente porque nuestro cuerpo es nuestro gimnasio y sino podemos adaptarlo o colocarlo de una manera concreta no podemos trabajar ciertos músculos o conseguir los elementos deseados.

La parte de movilidad comprende el 40% de todo lo que queramos conseguir en Calistenia. La mayoría de la gente no lo sabe pero no consiguen muchos elementos que exigen fuerza debido a que no pueden colocar sus brazos, caderas, codos, etcétera de una manera concreta.