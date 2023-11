Se reanuda el Reducido de la Primera Nacional con el duelo entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza

Los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional están confirmados, a medias. El caso de agresión al arquero de Gimnasia de Mendoza en Quilmes hace unos días hizo que las definiciones de quién juega con quién se atrasen. Sin embargo, dos duelos ya se encuentran listos con día, horario y también localía.

El Gasolero vs. El Cruzado

Temperley y Deportivo Maipú saben que uno de ellos llegará a la semifinal del Reducido. El próximo domingo a partir de las 16, se jugará la ida de este duelo. El conjunto de Orfila viene de dar un verdadero batacazo tras eliminar a Chacarita en San Martín. Por su parte, los mendocinos llegan a esta instancia después de eliminar a San Martín de San Juan. En lo que respecta al campeonato, el Gasolero finalizó octavo en la Zona A, con un total de 53 puntos, mientras que El Cruzado terminó tercero posterior a sumar 63 puntos en la Zona B de la Primera Nacional.

La Fragata va por la revancha

A tan solo una semana de perder la final en Córdoba ante Independiente Rivadavia, Almirante Brown comienza un nuevo camino en busca de ascender a Primera. El Mirasol se suma al Reducido, donde por los cuartos de final se enfrentará, ni más ni menos, que a Ferro. El Verdolaga viene de vencer categóricamente a Agropecuario por 2-0 y la ida se disputará en Caballito el domingo próximo, y a partir de las 18.

¿Qué pasa con los demás partidos?

Ahora bien, sólo dos de cuatro encuentros están confirmados. Esto se debe a que Quilmes y Gimnasia de Mendoza no terminaron su partido por la agresión ocurrida con el arquero del Lobo, Brian Olivera. Por eso, todos los cruces no fueron definidos. Riestra, Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Rafaela esperan ver con quién juegan. El cruce entre El Cervecero y Gimnasia se reanudará hoy a partir de las 15:00 en el estadio de Platense. Los de Fuscaldo mantendrán la ventaja deportiva, aunque por momentos se dijo que no sería así.

Ahora es de ida y vuelta

Teniendo en cuenta que la primera fase del Reducido fue a partido único, esto de cara a la segunda fase cambia. Se mantiene la ventaja deportiva (esta estará hasta semifinal), pero los duelos serán de ida y vuelta, definiendo de local el mejor ubicado en la tabla de su zona. En las semifinales ocurrirá lo mismo. Ya la final será a partido único en estadio neutral, sin ventaja deportiva y con ambas hinchadas.