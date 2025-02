Sebastián Verón: “El acuerdo con Foster Gillett no está en riesgo”

Quedan muchas preguntas en torno al preacuerdo de Estudiantes con el empresario estadounidense Foster Gillett. Tanto es así que, por demoras en algunos pagos y por la pendiente aprobación de la Asamblea Extraordinaria de socios, en las últimas horas se empezó a poner en duda la viabilidad de la sociedad. En ese escenario, Juan Sebastián Verón volvió a desmentir problemas: “El acuerdo con Foster no está en riesgo. Al contrario”, aseguró el presidente albirrojo en una charla con Radio Provincia.

Consultado sobre el famoso préstamo para el mercado de pases, Verón explicó: “Lo que está demorando la transferencia de los fondos es una cuestión administrativa, que incluye las restricciones conocidas que hay en el país y que hay que acomodar. Con Foster Gillett hablo día por medio, él está en Buenos Aires y está ocupado en resolver esta situación y en cumplir. Cuando movés una cantidad grande de dinero te bloquean la cuenta y te preguntan. Esperemos que se resuelva para poder seguir funcionando”.

Por último, la Brujita desmintió una supuesta pelea con Marcos Angeleri y habló sobre en el campo de lo hipotético respecto al acuerdo: “La interna no se va a llevar puesto a Foster. Es un proyecto mío. De última me llevará puesto a mí también. No me entra en la cabeza pensar que esto va a salir mal”.