Siguen las muestras de afecto por Hugo Barros Schelotto

La noticia de la partida de Hugo Barros Schelotto caló hondo en el mundo de Gimnasia, como así también en varios ámbitos de la ciudad de La Plata. Por eso mismo, varios exjugadores del Lobo que estuvieron en el ascenso de 1984, donde el padre de los Mellizos fue vital para dicho acontecimiento, hablaron en exclusiva con El Clásico.

Sobre Hugo, el Topo Luquez opinó: “Fue una de las primeras personas que me recibió cuando llegué a Gimnasia y me abrió las puertas de su casa como así también me regaló su amistad. Estuvo al lado de mi señora cuando nacieron mis hijos, muy bondadoso y siempre dispuesto a darte una mano. El mejor recuerdo de nosotros estará en el corazón de todos y lo vamos a llevar ahí siempre”.



El histórico Bocha Flores agregó: “Es un día muy triste para mí y para todos los del ascenso, se fue de viaje un gran amigo y un gran tipo. Como médico, como presidente, como amigo, como compañero, Hugo Barros Schelotto fue una gran persona. Dejó marcado algo a todos los que estuvimos en ese plantel, siempre tenía la palabra justa”.



Por último, Ricardo Kuzemka dejó su mensaje: “Hugo fue una de las mejores personas que conocí dentro del fútbol, más allá de su profesión tenía un acercamiento a los jugadores que era algo distinto a los demás. Fue alguien que, aun sin ser de su profesión, buscaba la solución ante cualquier tipo de problemas. Lo recuerdo desde que el club andaba mal y él tomó las riendas para salir adelante como en el día a día”.