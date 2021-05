Gimnasia no pudo romper el cero en Junín y complicó sus chances de clasificar

Empate con sabor a poco: Gimnasia, que debía ganar si o si, igualó 0 a 0 en su visita a Sarmiento por la fecha 12 de la Copa Liga Profesional y complicó sus chances reales de poder acceder a los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputó en el Estadio Eva Perón y fue dirigido por Ariel Penel.

El Lobo con este resultado suma 15 unidades en la Zona 2 y quedó a tres unidades de Unión de Santa Fe (18), el último que estaría clasificando y que en la última fecha debe jugar con Colón. Aunque en el medio hay otros equipos con mayor chance de poder lograr el tan ansiado cuarto puesto.

El equipo de la dupla Leandro Martini y Mariano Messera sorprendieron con el cambio de esquema y la utilización de la línea de 5 en defensa con Leonardo Morales, Maximiliano Coronel y Germán Guiffrey como centrales sumado a Víctor Ayala y Pérez García como el doble cinco, aunque en el balance general no le rindió como esperaba ya que no se mostró un equipo comparto y padeció mucho el juego no asociado.

El hombre más preponderante en el juego quizá fue Johan Carbonero, que con poco y algunas apariciones, fue el jugador que generó más peligro de gol en el arco del local. Rodrigo Rey fue otro de los puntos altos en el elenco albiazul.

Ya en la segunda parte los entrenadores del Lobo siguieron apostando por el esquema impuesto, aunque con el pasar de los minutos decidieron meter mano en el equipo y mandaron a Contín y Mirando al campo de juego en luigar de Pérez García y Ramírez, que estuvo por debajo de su rendimiento.

Penel llevó el silbato a la boca y en Junín puso final a un encuentro que dejó al Lobo con pocas, aún reales, pero pocas chances de poder meterse en los ocho mejores de la Copa de la Liga Profesional.

Pese a que el punto en el cuerpo técnico y jugadores dejó con un sabor a poco, cabe remarcar que en vistas al futuro, es una unidad que seguramente será valorada en la lucha por engrosar el promedio y no sufrir o estar con la soga al cuello en ese tramo de competencia.

FORMACIONES

-Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Marcelo Herrera, Nicolás Bazzana, Lautaro Montoya; Claudio Pombo, Federico Vismara, Sergio Quiroga; Gabriel Graciani, Gabriel Alanís; y Jonathan Torres. DT: Mario Sciacqua.

-Gimnasia: Rodrigo Rey; Leonardo Morales, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey, Marcelo Weigandt; Víctor Ayala, Matías Pérez García, Matías Melluso; Brahian Alemán, Eric Ramírez y Johan Carbonero. DT: Leandro Martini y Mariano Messera.

-Árbitro: Ariel Penel.

-Estadio: Eva Perón (Junín).

-TV: TNT Sports (codificado).