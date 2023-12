Sin rusos ni bielorrusos en los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional (COI) comunicó en las últimas horas que los deportistas de Rusia y Bielorrusia podrán participar en París 2024 como neutrales y de manera individual, pero de igual manera no será en las pruebas de atletismo en los próximos Juegos Olímpicos. Es que, después de conocerse la decisión del COI, el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, ratificó que mantendrá la medida de que los atletas rusos y bielorrusos no puedan participar de las pruebas de atletismo de esta importante competencia. “Verán quizás deportistas rusos o bielorrusos bajo bandera neutral en París, pero no será en atletismo”, declaró Coe durante una videoconferencia. Y ratificó: “La posición de nuestro deporte se mantiene sin cambios, es una posición firme”.