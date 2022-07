Sin vacaciones en el Bosque

Tras la caída en Tucumán, Gimnasia se quiere recuperar del golpe y buscará volver al triunfo esta tarde en el Juan Carmelo Zerillo, cuando reciba a Colón a las 15:30 con el arbitraje de Fernando Echenique. El Albiazul tiene la chance de seguir peleando arriba de la Liga Profesional y en la tabla anual. Por eso, necesita los tres puntos para seguir con el invicto de local, debido a que no perdió en los últimos cinco partidos y la última derrota fue el 14 de abril contra Sarmiento.

Néstor Gorosito piensa en dos variantes para enfrentar al Sabalero hoy, pero a pesar de esto no tiene confirmado el equipo y así lo dejó en claro en la conferencia de ayer: “Tenemos algunas dudas, pero la base es la misma. Todavía no les confirmé el equipo a los chicos. Estamos tranquilos y confiados. La realidad es que las cosas se ven en la cancha”. Estas dudas se refieren al posible ingreso de Manuel Insaurralde o Tomás Muro por Lautaro Chávez, mientras que Germán Guiffrey entrará por Oscar Piris en la defensa.

Respecto a estos posibles cambios en el once tras repetir el equipo en los últimos cinco partidos, el entrenador tripero dijo: “Aún ganando hay que hacer cambios igual. Si un jugador te exige porque está mejor, es sano para un plantel. Desde que llegamos dijimos que la competencia sería sana. Cuando sacamos a alguien del equipo no es en función de buscar culpables, sino que queremos encontrar soluciones o mejoras donde creemos que estamos fallando".

Siguiendo con la conferencia, Pipo habló sobre el rival, que tendrá el debut de Sergio Rondina en el banco de suplentes: “Es muy difícil predecir antes de tiempo un partido. Ellos vienen de ganar con Vélez y llegan con cambio de entrenador. Tienen mucha experiencia, especialmente en ataque con Wanchope y también el Pulga. Pero por lo que sabemos tienen unas dudas en el volante”.

El Huevo tiene dos cambios obligados en el equipo, debido a que Facundo Farías fue expulsado frente a Vélez y Eric Meza ayer se retiró de la última práctica con molestias y ni siquiera estará en la lista de convocados. El reemplazante de la joya rojinegra será Leonel Picco, mientras que en el lateral derecho ingresará el juvenil Gian Nardelli. El Pulga Rodríguez estará en el once, a pesar de haber salido con molestias en el último partido; y Gorosito habló sobre el extripero: “Todos lo conocemos, sabemos las excelentes condiciones que tiene y su pegada. El Pulga sabe mucho meterse en las segundas pelotas y entra muy bien para no quedar en offside y estar frente al arco. Así hizo muchos goles y tenemos que estar atentos además de estar encima y no dejarlo pensar”.